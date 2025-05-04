Як військовим безоплатно скористатися програмою зуболікування та протезування

Хто має право, які послуги доступні та як знайти медзаклад.

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Понад 25 тисяч українських захисників уже скористалися безоплатною стоматологічною допомогою у 2025 році. І як вказують у Міністерстві охорони здоров’я, з початку року 25 504 військовослужбовців та ветеранів отримали безоплатні стоматологічні послуги — зокрема, 4 465 осіб пройшли зубопротезування, ще 23 823 отримали планову стоматологічну допомогу.

Наразі послуги надають 411 медичних закладів, які мають договори з НСЗУ.

Цьогоріч держава уже оплатила надавачам таких послуг 55 млн грн, а від початку програми – понад 217,6 млн грн.

У бюджеті на 2025 рік на реалізацію ініціативи передбачено майже 750 млн грн.

Хто має право на участь у програмі, та як знайти найближчий медзаклад — дивіться на інфографіці нижче:

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