Как военнослужащим безвозмездно воспользоваться программой зуболечения и протезирования

Кто имеет право, какие услуги доступны и как найти медучреждение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Более 25 тысяч украинских защитников уже воспользовались бесплатной стоматологической помощью в 2025 году. Как указывают в Министерстве здравоохранения, с начала года 25 504 военнослужащих и ветеранов получили бесплатные стоматологические услуги — в частности, 4 465 человек прошли зубное протезирование, еще 23 823 получили плановую стоматологическую помощь.

В настоящее время услуги предоставляют 411 медицинских учреждений, которые имеют договоры с НСЗУ.

В этом году государство уже выплатило поставщикам таких услуг 55 млн грн, а с начала действия программы — более 217,6 млн грн.

В бюджете на 2025 год на реализацию инициативы предусмотрено почти 750 млн грн.

Кто имеет право на участие в программе и как найти ближайшее медучреждение — смотрите на инфографике ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.