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На аукціоні в Китаї продали гігантську фігурку Лабубу за $150 тисяч, фото

12:42, 11 червня 2025
Унікальний екземпляр м’ятно-зеленого Labubu заввишки 131 см став найдорожчою іграшкою формату blind box.
На аукціоні в Китаї продали гігантську фігурку Лабубу за $150 тисяч, фото
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У Китаї встановлено новий рекорд на ринку колекційних іграшок: на аукціоні в Пекіні гігантську фігурку зубастого персонажа Лабубу продали за 1,08 млн юанів (приблизно $150 тис.). Це найдорожчий лот в історії іграшок формату blind box. Про це повідомляє Sina.

Blind box — це формат колекційних іграшок, коли покупець не знає заздалегідь, яка саме фігурка знаходиться всередині коробки. Упаковка закрита, і весь «сюрприз» відкривається тільки після розпакування.

Аукціон Yongle, що відбувся 10 червня, став першим у світі, присвяченим виключно персонажам бренду Pop Mart. У залі зібралося близько 200 осіб, а ще понад тисячу робили ставки онлайн. Загалом було продано 48 лотів на суму понад 3,7 млн юанів.

Найцінніший лот — м’ятно-зелений Лабубу висотою 131 см — був представлений у єдиному екземплярі, що й пояснює інтерес колекціонерів. Це не просто іграшка, а справжній арт-об’єкт, що символізує нову хвилю популярності Pop Mart у світі поп-культури.

Ще один рідкісний лот — набір «Три мудрі Лабубу», випущений у 2017 році обмеженим тиражем у 120 екземплярів, — був проданий за 510 тисяч юанів.

Іграшки blind box від Pop Mart набирають популярності не лише серед фанатів, а й серед інвесторів. Обмежені серії, висока якість та ефект несподіванки перетворили колекціонування на нову форму престижного хобі.

Аукціон у Пекіні продемонстрував: фігурки з пластикових коробочок уже не просто милі дрібнички, а предмети мистецтва з власним ринком і рекордами.

Як повідомлялося, у Британії зупинили продаж популярних іграшок Labubu — ажіотаж довів покупців до бійок.

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Китай

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