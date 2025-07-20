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У Франції голодний відвідувач з’їв банан із картини вартістю $6,2 мільйона

11:33, 20 липня 2025
Банан, прикріплений до стіни клейкою стрічкою, був частиною відомої інсталяції, яку вже не вперше з’їдають просто в музеї.
У Франції голодний відвідувач з’їв банан із картини вартістю $6,2 мільйона
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У французькому музеї Помпіду-Мец відвідувач відкусив банан, що був частиною знаменитого концептуального твору італійського художника Мауріціо Каттелана «Комік», який оцінюють у $6,2 мільйона. Інцидент стався минулої суботи, але стало відомо про нього наприкінці тижня, коли музей підтвердив інформацію в офіційній заяві, передає France24.

Охоронці спрацювали швидко та спокійно, і вже за кілька хвилин експонат відновили. За словами представників музею, оскільки фрукт швидко псується, він періодично замінюється згідно з інструкцією самого автора.

Каттелан прокоментував подію з властивим йому іронічним розчаруванням: «Шкода, що він з’їв лише банан — без шкірки і клейкої стрічки». Художник додав, що гість, ймовірно, сплутав сам фрукт із мистецтвом.

Це не перший випадок, коли «Комік» опиняється в чиїйсь «шлунково-художній інтерпретації». У 2019 році на ярмарку Art Basel у Маямі інший художник Девід Датуна також з’їв банан із картини — за його словами, просто зголоднів. Торік засновник криптокомпанії, китаєць Джастін Сан, придбав роботу за $6,2 мільйона й урочисто з’їв її на камеру.

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Франція

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