На Чернігівщині нетверезий водій перевищив норму алкоголю в 17 разів

Поліцейські зупинили 50-річного чоловіка у Городні, який керував автомобілем із рівнем алкоголю 3,37 проміле замість дозволених 0,2.

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У місті Городня поліцейські виявили 50-річного водія, який керував автомобілем у стані сильного алкогольного сп’яніння — вміст алкоголю в його крові становив 3,37 проміле, що майже у 17 разів перевищує допустиму межу. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Під час патрулювання Городнянської громади правоохоронці отримали повідомлення від громадян про те, що нетверезий водій перебуває за кермом ВАЗ. Поліцейські оперативно зреагували та зупинили транспортний засіб на одній із вулиць міста.

Під час спілкування з водієм у нього помітили характерні ознаки сп’яніння. Алкотестер показав 3,37 проміле — при допустимій нормі 0,2.

Поліцейські відсторонили чоловіка від керування автомобілем та склали адміністративні матеріали за фактом керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 статті 130 КУпАП).

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