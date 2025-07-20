Практика судов
  1. В Украине

В Черниговской области нетрезвый водитель превысил норму алкоголя в 17 раз

09:08, 20 июля 2025
Полицейские остановили 50-летнего мужчину в Городне, управлявшего автомобилем с уровнем алкоголя 3,37 промилле вместо разрешенных 0,2.
В Черниговской области нетрезвый водитель превысил норму алкоголя в 17 раз
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Городня полицейские выявили 50-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения — содержание алкоголя в его крови составило 3,37 промилле, что почти в 17 раз превышает допустимую норму. Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Во время патрулирования территории Городнянской громады правоохранители получили сообщение от граждан о том, что за рулём автомобиля ВАЗ находится нетрезвый водитель. Полицейские оперативно отреагировали и остановили транспортное средство на одной из улиц города.

Во время общения с водителем у него были замечены характерные признаки опьянения. Алкотестер показал 3,37 промилле — при допустимой норме 0,2.

Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и составили административные материалы по факту вождения в состоянии опьянения (ч. 1 статьи 130 КУоАП).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция водительские права Чернигов тест на алкоголь авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство решило усилить комиссии по проверке соблюдения бизнесом воинского учета налоговиками и представителями Гоструда

В состав комиссий по проверке воинского учета на предприятиях включат налоговиков и представителей Гоструда.

В Раде зарегистрируют законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен – Денис Маслов

Глава правового комитета Верховной Рады Денис Маслов сообщил о регистрации альтернативного законопроекта об операционных величинах для расчета должностных окладов.

Что рассказали Высшему совету правосудия кандидаты на должность члена ВККС – вопросы возникли к обоим претендентам

Судья в отставке Игорь Кушнир и судья Оксана Вознюк пытались убедить, что именно они достойны занять должность члена ВККС.

На должности судей КСУ по квоте Съезда судей есть 17 претендентов: список

Очередная попытка заполнить вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте судейского сообщества.

Мужчинам, которые вовремя уточнили данные, пришли сообщения о штрафах от ТЦК в Резерв+ – что советуют в Минобороны

Военнообязанные вовремя уточнили свои данные, но им все равно пришли штрафы в Резерв+ – что говорит ответственная за цифровизацию в Минобороны Екатерина Черногоренко.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду