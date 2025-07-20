В Черниговской области нетрезвый водитель превысил норму алкоголя в 17 раз

Полицейские остановили 50-летнего мужчину в Городне, управлявшего автомобилем с уровнем алкоголя 3,37 промилле вместо разрешенных 0,2.

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В городе Городня полицейские выявили 50-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения — содержание алкоголя в его крови составило 3,37 промилле, что почти в 17 раз превышает допустимую норму. Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Во время патрулирования территории Городнянской громады правоохранители получили сообщение от граждан о том, что за рулём автомобиля ВАЗ находится нетрезвый водитель. Полицейские оперативно отреагировали и остановили транспортное средство на одной из улиц города.

Во время общения с водителем у него были замечены характерные признаки опьянения. Алкотестер показал 3,37 промилле — при допустимой норме 0,2.

Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и составили административные материалы по факту вождения в состоянии опьянения (ч. 1 статьи 130 КУоАП).

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