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Во Франции голодный посетитель съел банан с картины стоимостью $6,2 миллиона

11:33, 20 июля 2025
Банан, прикрепленный к стене клейкой лентой, был частью известной инсталляции, которую уже не в первый раз съедают прямо в музее.
Во Франции голодный посетитель съел банан с картины стоимостью $6,2 миллиона
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В музее Помпиду-Мец во Франции посетитель откусил банан, который был частью знаменитого концептуального произведения итальянского художника Маурицио Каттелана «Комик», оцененного в $6,2 миллиона. Инцидент произошел в прошлую субботу, однако известно о нем стало только в конце недели, когда музей официально подтвердил информацию, передает France24.

Охрана среагировала быстро и спокойно, и уже через несколько минут экспонат был восстановлен. Представители музея пояснили, что фрукт регулярно заменяется согласно инструкциям самого автора, поскольку он быстро портится.

Каттелан прокомментировал случившееся с привычной для него иронией: «Жаль, что он съел только банан — без кожуры и клейкой ленты». Художник добавил, что, по всей видимости, гость перепутал сам фрукт с произведением искусства.

Это уже не первый случай, когда «Комик» оказывается в чьей-то «желудочно-художественной интерпретации». В 2019 году на ярмарке Art Basel в Майами другой художник — Дэвид Датуна — также съел банан с инсталляции, объяснив свой поступок чувством голода. В прошлом году основатель криптокомпании, китаец Джастин Сан, приобрел работу за $6,2 миллиона и торжественно съел ее на камеру.

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Франция

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