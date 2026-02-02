  1. Суспільство

Як правильно зберігати заморожені продукти вдома: корисні поради

23:56, 2 лютого 2026
Українцям нагадали правила зберігати заморожені продукти вдома.
Як правильно зберігати заморожені продукти вдома: корисні поради
Фото: dpss-te.gov.ua
Заморожені продукти відіграють важливу роль у сучасному харчуванні. Вони дозволяють зберігати їжу тривалий час без використання консервантів, економлять час на приготування та забезпечують доступ до вітамінів упродовж усього року.

Загальні гігієнічні вимоги до швидкозаморожених харчових продуктів при промисловому виробництві визначені наказом Мінагрополітики України № 682 від 14.09.2022.

Як правильно зберігати заморожені продукти вдома, пояснило головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Правила зберігання заморожених продуктів вдома

Температура — стабільно –18 °C або нижче. Перепади температури погіршують якість і сприяють псуванню.

Упаковка — герметична, непроникна для повітря та вологи (вакуумні пакети, контейнери). Це запобігає утворенню льоду та «морозильних опіків».

Розміщення — не перевантажуйте морозильну камеру (орієнтовно до 1 кг продуктів на 8 л об’єму).

Маркування — підписуйте дату заморожування та використовуйте продукти за принципом «першим заморозили — першим використали».

Товарне сусідство — окремо зберігайте м’ясо, рибу, овочі, фрукти та готові страви.

Догляд — регулярно очищайте морозильну камеру від льоду.

Розморожування рекомендується проводити в холодильнику або мікрохвильовій печі.

Не допускається повторне заморожування продуктів після розморожування — це погіршує їхню якість та безпечність.

Орієнтовні терміни зберігання (від дати виготовлення):

Заморожена риба (–18 °C) — 4–10 місяців

Глазурована риба (–25 °C) — 10–12 місяців

М’ясо птиці (–18 °C):

  • патрані тушки курей, індиків — до 12 міс.
  • частини тушок — до 3 міс.
  • гуси, качки (патрані) — до 10 міс.

Свинина, яловичина, телятина, баранина (–18 °C) — до 6 місяців

Фрукти — до 12 місяців, ягоди — до 6 місяців (–18 °C)

Короткочасне зберігання у торгівлі допускається при –12 °C не більше 7 діб.

продукти

