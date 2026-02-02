Как правильно хранить замороженные продукты дома: полезные советы

Украинцам напомнили правила хранения замороженных продуктов дома.

Фото: dpss-te.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Замороженные продукты играют важную роль в современном питании. Они позволяют хранить пищу длительное время без использования консервантов, экономят время на приготовление и обеспечивают доступ к витаминам на протяжении всего года.

Общие гигиенические требования к быстрозамороженным пищевым продуктам при промышленном производстве определены приказом Минагрополитики Украины № 682 от 14.09.2022.

Как правильно хранить замороженные продукты дома, разъяснило главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Правила хранения замороженных продуктов дома

Температура — стабильно –18 °C или ниже. Перепады температуры ухудшают качество и способствуют порче.

Упаковка — герметичная, непроницаемая для воздуха и влаги (вакуумные пакеты, контейнеры). Это предотвращает образование льда и «морозильных ожогов».

Размещение — не перегружайте морозильную камеру (ориентировочно до 1 кг продуктов на 8 л объема).

Маркировка — подписывайте дату замораживания и используйте продукты по принципу «первым заморозили — первым использовали».

Товарное соседство — отдельно храните мясо, рыбу, овощи, фрукты и готовые блюда.

Уход — регулярно очищайте морозильную камеру от льда.

Размораживание рекомендуется проводить в холодильнике или в микроволновой печи.

Не допускается повторное замораживание продуктов после размораживания — это ухудшает их качество и безопасность.

Ориентировочные сроки хранения (от даты изготовления):

Замороженная рыба (–18 °C) — 4–10 месяцев

Глазированная рыба (–25 °C) — 10–12 месяцев

Мясо птицы (–18 °C):

потрошеные тушки кур, индеек — до 12 мес.;

части тушек — до 3 мес.;

гуси, утки (потрошеные) — до 10 мес.

Свинина, говядина, телятина, баранина (–18 °C) — до 6 месяцев

Фрукты — до 12 месяцев, ягоды — до 6 месяцев (–18 °C)

Кратковременное хранение в торговле допускается при –12 °C не более 7 суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.