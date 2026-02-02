  1. Общество

Как правильно хранить замороженные продукты дома: полезные советы

23:56, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцам напомнили правила хранения замороженных продуктов дома.
Как правильно хранить замороженные продукты дома: полезные советы
Фото: dpss-te.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Замороженные продукты играют важную роль в современном питании. Они позволяют хранить пищу длительное время без использования консервантов, экономят время на приготовление и обеспечивают доступ к витаминам на протяжении всего года.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Общие гигиенические требования к быстрозамороженным пищевым продуктам при промышленном производстве определены приказом Минагрополитики Украины № 682 от 14.09.2022.

Как правильно хранить замороженные продукты дома, разъяснило главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Правила хранения замороженных продуктов дома

Температура — стабильно –18 °C или ниже. Перепады температуры ухудшают качество и способствуют порче.

Упаковка — герметичная, непроницаемая для воздуха и влаги (вакуумные пакеты, контейнеры). Это предотвращает образование льда и «морозильных ожогов».

Размещение — не перегружайте морозильную камеру (ориентировочно до 1 кг продуктов на 8 л объема).

Маркировка — подписывайте дату замораживания и используйте продукты по принципу «первым заморозили — первым использовали».

Товарное соседство — отдельно храните мясо, рыбу, овощи, фрукты и готовые блюда.

Уход — регулярно очищайте морозильную камеру от льда.

Размораживание рекомендуется проводить в холодильнике или в микроволновой печи.

Не допускается повторное замораживание продуктов после размораживания — это ухудшает их качество и безопасность.

Ориентировочные сроки хранения (от даты изготовления):

Замороженная рыба (–18 °C) — 4–10 месяцев

Глазированная рыба (–25 °C) — 10–12 месяцев

Мясо птицы (–18 °C):

  • потрошеные тушки кур, индеек — до 12 мес.;
  • части тушек — до 3 мес.;
  • гуси, утки (потрошеные) — до 10 мес.

Свинина, говядина, телятина, баранина (–18 °C) — до 6 месяцев

Фрукты — до 12 месяцев, ягоды — до 6 месяцев (–18 °C)

Кратковременное хранение в торговле допускается при –12 °C не более 7 суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]