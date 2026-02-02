Как правильно хранить замороженные продукты дома: полезные советы
Замороженные продукты играют важную роль в современном питании. Они позволяют хранить пищу длительное время без использования консервантов, экономят время на приготовление и обеспечивают доступ к витаминам на протяжении всего года.
Общие гигиенические требования к быстрозамороженным пищевым продуктам при промышленном производстве определены приказом Минагрополитики Украины № 682 от 14.09.2022.
Как правильно хранить замороженные продукты дома, разъяснило главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.
Правила хранения замороженных продуктов дома
Температура — стабильно –18 °C или ниже. Перепады температуры ухудшают качество и способствуют порче.
Упаковка — герметичная, непроницаемая для воздуха и влаги (вакуумные пакеты, контейнеры). Это предотвращает образование льда и «морозильных ожогов».
Размещение — не перегружайте морозильную камеру (ориентировочно до 1 кг продуктов на 8 л объема).
Маркировка — подписывайте дату замораживания и используйте продукты по принципу «первым заморозили — первым использовали».
Товарное соседство — отдельно храните мясо, рыбу, овощи, фрукты и готовые блюда.
Уход — регулярно очищайте морозильную камеру от льда.
Размораживание рекомендуется проводить в холодильнике или в микроволновой печи.
Не допускается повторное замораживание продуктов после размораживания — это ухудшает их качество и безопасность.
Ориентировочные сроки хранения (от даты изготовления):
Замороженная рыба (–18 °C) — 4–10 месяцев
Глазированная рыба (–25 °C) — 10–12 месяцев
Мясо птицы (–18 °C):
- потрошеные тушки кур, индеек — до 12 мес.;
- части тушек — до 3 мес.;
- гуси, утки (потрошеные) — до 10 мес.
Свинина, говядина, телятина, баранина (–18 °C) — до 6 месяцев
Фрукты — до 12 месяцев, ягоды — до 6 месяцев (–18 °C)
Кратковременное хранение в торговле допускается при –12 °C не более 7 суток.
