Чи мають право батьки дітей, народжених до 1 січня 2026 року, на отримання одноразової допомоги у 50000 грн

16:49, 27 березня 2026
У ПФ роз’яснили питання щодо отримання одноразової допомоги при народженні дитини.
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи мають право батьки дітей, які були народжені до 1 січня 2026 року, на отримання одноразової допомоги при народженні дитини за новим розміром.

До відомства звернулася жінка із запитанням: «У грудні 2025 року я народила дитину. У січні звернулася до Пенсійного фонду із заявою про призначення одноразової допомоги при народженні дитини. Чи маю я право на одноразову допомогу в розмірі 50 000,00 грн?».

У ПФ повідомили, що відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», допомога при народженні дитини надається в розмірі, встановленому на дату народження дитини.

Враховуючи те, що дитина народилася в грудні 2025 року, допомога при її народженні становить 41 280 гривень.

Виплата здійснюється у два етапи:

- одноразово — у сумі 10 320 гривень;

- решта суми — протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

«Отже, право на виплату в розмірі 50 000,00 грн відсутнє», - додали у ПФ.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нова система балів визначить графік перевірок бізнесу

Держава пропонує кожному аспекту діяльності підприємства присвоювати певну кількість балів.

Мирова угода не блокує аліменти: Верховний Суд про пріоритет інтересів дитини

Верховний Суд зазначив, що мирова угода між батьками не виключає можливості стягнення аліментів, а дитина не є стороною такої угоди.

Фіналісти визначені: конкурс на голову Держмитслужби вийшов на завершальний етап

Конкурсна комісія визначила фіналістів на посаду очільника Держмитслужби — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Під маскою споживчого кредиту: Верховний Суд дозволив стягувати іпотеку за комерційні борги під час війни

Верховний Суд підтвердив: мораторій на примусову реалізацію іпотечного майна фізичних осіб під час воєнного стану не поширюється на кредити, видані для підприємницької діяльності.

Військовослужбовців обмежать у доступі до гральних закладів: Мінцифри готує відповідний механізм

За ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

