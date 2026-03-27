Чи мають право батьки дітей, народжених до 1 січня 2026 року, на отримання одноразової допомоги у 50000 грн

У ПФ роз’яснили питання щодо отримання одноразової допомоги при народженні дитини.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи мають право батьки дітей, які були народжені до 1 січня 2026 року, на отримання одноразової допомоги при народженні дитини за новим розміром.

До відомства звернулася жінка із запитанням: «У грудні 2025 року я народила дитину. У січні звернулася до Пенсійного фонду із заявою про призначення одноразової допомоги при народженні дитини. Чи маю я право на одноразову допомогу в розмірі 50 000,00 грн?».

У ПФ повідомили, що відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», допомога при народженні дитини надається в розмірі, встановленому на дату народження дитини.

Враховуючи те, що дитина народилася в грудні 2025 року, допомога при її народженні становить 41 280 гривень.

Виплата здійснюється у два етапи:

- одноразово — у сумі 10 320 гривень;

- решта суми — протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

«Отже, право на виплату в розмірі 50 000,00 грн відсутнє», - додали у ПФ.

