Имеют ли право родители детей, рожденных до 1 января 2026 года, на получение единовременной помощи в 50000 грн

В ПФ разъяснили вопрос о получении единовременной помощи при рождении ребенка.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, имеют ли право родители детей, родившихся до 1 января 2026 года, на получение единовременной помощи при рождении ребенка в новом размере.

В ведомство обратилась женщина с вопросом: «В декабре 2025 года я родила ребенка. В январе обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении единовременной помощи при рождении ребенка. Имею ли я право на единовременную помощь в размере 50 000,00 грн?».

В ПФ сообщили, что в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 № 1751 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми», помощь при рождении ребенка предоставляется в размере, установленном на дату рождения ребенка.

Учитывая, что ребенок родился в декабре 2025 года, помощь при его рождении составляет 41 280 гривен.

Выплата осуществляется в два этапа:

единовременно — в сумме 10 320 гривен;

остальная сумма — в течение следующих 36 месяцев равными частями.

«Таким образом, право на выплату в размере 50 000,00 грн отсутствует», — добавили в ПФ.

