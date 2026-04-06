Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів: підстави та сума виплати

17:19, 6 квітня 2026
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Якщо батьки проживають окремо від дитини і не виконують своїх обов’язків, дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або місце проживання чи перебування їх невідоме, або вони не мають можливості утримувати дитину, призначається тимчасова державна допомога.

Тимчасова допомога на дитину до 18 років надається, якщо один із батьків:

- не платить аліменти;

- не може утримувати дитину

- або його місце перебування невідоме.

Отримує допомогу той із батьків, з ким живе дитина.

Підстави для призначення (достатньо однієї):

- є борг по аліментах;

- батько/мати у в’язниці, на лікуванні, службі або в розшуку;

- місце перебування невідоме.

Скільки платять:

- залежить від доходу сім’ї

- але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (у 2026 році: для дітей до 6 років — 2 817 грн; для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн).

Що подати:

- заяву;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- паспорт заявника;

- довідку про доходи;

- за потреби — додаткові документи (рішення суду, довідки, повідомлення тощо).

Як подати:

- у сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі;

- через місцеву раду;

- поштою або онлайн («Дія»).

Термін:

Допомога призначається на 6 місяців.

