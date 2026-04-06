Временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов: основания и сумма выплаты

Временная помощь на ребенка до 18 лет предоставляется, если один из родителей не платит алименты, не может содержать ребенка или его местонахождение неизвестно.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.

Если родители проживают отдельно от ребенка и не выполняют своих обязанностей, детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо место проживания или пребывания их неизвестно, либо они не имеют возможности содержать ребенка, назначается временная государственная помощь.

Временная помощь на ребенка до 18 лет предоставляется, если один из родителей:

не платит алименты;

не может содержать ребенка;

или его местонахождение неизвестно.

Помощь получает тот из родителей, с кем проживает ребенок.

Основания для назначения (достаточно одного):

есть задолженность по алиментам;

отец/мать находится в тюрьме, на лечении, службе или в розыске;

местонахождение неизвестно.

Сколько платят:

зависит от дохода семьи;

но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (в 2026 году: для детей до 6 лет — 2 817 грн; для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн).

Что подать:

заявление;

копию свидетельства о рождении ребенка;

паспорт заявителя;

справку о доходах;

при необходимости — дополнительные документы (решение суда, справки, уведомления и т.д.).

Как подать:

в сервисном центре ПФУ или ЦНАП;

через местный совет;

по почте или онлайн («Дія»).

Срок:

Помощь назначается на 6 месяцев.

