Що таке недоотримана субсидія або пільга та коли її можуть виплатити – пояснили в ПФУ

21:01, 15 квітня 2026
Йдеться про нараховані, але фактично не отримані кошти у разі смерті одержувача або неможливості виплати.
Що таке недоотримана субсидія або пільга та коли її можуть виплатити – пояснили в ПФУ
Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області роз’яснило, що таке недоотримана субсидія або пільга та в яких випадках вона може бути виплачена членам домогосподарства.

У відомстві пояснили, що виплата пільг і субсидій здійснюється відповідно до встановленого порядку в місяці, який настає після розрахункового. Саме через це може виникати недоотримана сума допомоги, яка за певних умов підлягає виплаті родичам або членам домогосподарства.

Недоотриманою вважається сума пільги або субсидії, яка вже була нарахована отримувачу, але фактично не виплачена через його смерть.

У ПФУ навели типові ситуації, коли такі кошти можуть бути отримані іншими особами.

Зокрема, йдеться про випадок, коли одержувачу була нарахована пільга або субсидія за певний місяць, але він помер до моменту її виплати. У такій ситуації нарахована сума вважається недоотриманою і може бути виплачена.

Інша ситуація — коли отримувач помер у поточному місяці, але за цей період вже сформовані нарахування. У такому разі кошти також визнаються недоотриманими.

Також недоотриманими вважаються кошти, якщо вони були перераховані на банківський рахунок або у відділення поштового зв’язку, але особа не встигла їх фактично отримати.

У ПФУ наголошують, що в усіх таких випадках право на отримання коштів може переходити членам домогосподарства відповідно до чинного порядку.

