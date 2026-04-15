Что такое недополученная субсидия или льгота и когда её могут выплатить — объяснили в ПФУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области разъяснило, что такое недополученная субсидия или льгота и в каких случаях она может быть выплачена членам домохозяйства.

В ведомстве пояснили, что выплата льгот и субсидий осуществляется в соответствии с установленным порядком в месяце, следующем за расчетным. Именно из-за этого может возникать недополученная сумма помощи, которая при определенных условиях подлежит выплате родственникам или членам домохозяйства.

Недополученной считается сумма льготы или субсидии, которая уже была начислена получателю, но фактически не выплачена из-за его смерти.

В ПФУ привели типичные ситуации, когда такие средства могут быть получены другими лицами.

В частности, речь идет о случае, когда получателю была начислена льгота или субсидия за определенный месяц, но он умер до момента ее выплаты. В такой ситуации начисленная сумма считается недополученной и может быть выплачена.

Другая ситуация — когда получатель умер в текущем месяце, но за этот период уже сформированы начисления. В таком случае средства также признаются недополученными.

Также недополученными считаются средства, если они были перечислены на банковский счет или в отделение почтовой связи, но лицо не успело их фактически получить.

В ПФУ отмечают, что во всех таких случаях право на получение средств может переходить к членам домохозяйства в соответствии с действующим порядком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.