  1. Суспільство

Як боротися зі стресом — поради медиків

00:06, 17 квітня 2026
Часто звичний для нас, щоденний, навіть мінімальний стрес, може призводити до захворювань та їх загострення.
Фото: mcl-medics.com
Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав кілька порад, як боротися зі стресом.

Стрес — це захисна реакція організму на зовнішні подразники. Вона проявляється психічно, фізично, емоційно та дає змогу адаптуватися до змін.

У людини стрес часто виникає під час взаємодії із соціумом. Зовнішні чинники сприймаються як загроза добробуту організму. Стрес має не лише реагувати на загрози та руйнуючі чинники, але повертати до стабільних умов існування.

Що відбувається в організмі під час стресової реакції? Мозок, сприймаючи загрозу, сигналізує наднирникам виділяти гормони стресу — адреналін і кортизол. Внутрішні резерви організму активуються, тому підвищується м’язова сила, швидкість реакції, витривалість та больовий поріг. Це важливі реакції, що допомагають організму боротися з джерелом небезпеки або втікати від неї. Коли загроза зникає, тіло повертається у розслаблений стан.

Сучасне життя, безперервні інформаційні потоки, глобалізаційні зміни спонукають організм працювати на повну силу. Стресова сигналізація не відключається, і згодом людина виснажується. Симптоми стресового стану дуже різні й залежать як від обставин, так і особливостей самого організму. Серйозні травматичні події можуть спричиняти гострий стресовий розлад.

- Симптоматично стрес (як і стресовий розлад) появляється таким чином:

-  Фізичні реакції: труднощі зі сном, напруга, втома, тахікардія, болі, розлади шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

-  Емоційні реакції: гнів, тривога, оніміння, сором, порожнеча, зниження здатності відчувати задоволення та ін.

-  Когнітивні реакції: кошмари, погана концентрація уваги, нерішучість, занепокоєння.

-  Міжособистісні реакції: недовіра, дратівливість, проблеми на роботі, у школі.

Є науково обґрунтовані інструменти, що допоможуть вам боротися з негативними наслідками стресу:

-  Усувайте чинники стресу

Якщо це неможливо, переосмислюйте думки щодо нього, це допоможе впоратися з емоціями. Внутрішньо приймайте ситуації поза вашим контролем.

 -  Розвивайте соціальну підтримку

Підтримуйте друзів та рідних. Взаємодопомога важливий чинник у подоланні стресу.

  - Харчуйтеся збалансовано

Поживні речовини дають необхідні сили для подолання стресової ситуації.

  -  Розслабляйте м’язи

Стрес провокує головні болі, напругу м’язів, біль у спині. Боротися з такими симптомами можна за допомогою розтяжок, масажу, теплих ванн.

-  Майте повноцінний сон

Здоровий сон — це підзарядка, відпочинок та відновлення організму, він потрібен кожному.

- Будьте фізично активними

Під час фізичної активності знижується рівень гормону стресу (кортизолу), ми відчуваємо піднесений стан та отримуємо більше задоволення від життя.

-  Звертайтеся по допомогу до лікаря

Своєчасне медичне втручання допоможе подолати наслідки стресу, пропрацювати наслідки, визначити, як діяти наступного разу.

поради для здоров'я

