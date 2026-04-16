Как бороться со стрессом — советы медиков

00:06, 17 апреля 2026
Часто привычный для нас, ежедневный, даже минимальный стресс может приводить к заболеваниям и их обострению.
Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний дал несколько советов, как бороться со стрессом.

Стресс — это защитная реакция организма на внешние раздражители. Она проявляется психически, физически, эмоционально и позволяет адаптироваться к изменениям.

У человека стресс часто возникает во время взаимодействия с социумом. Внешние факторы воспринимаются как угроза благополучию организма. Стресс должен не только реагировать на угрозы и разрушительные факторы, но и возвращать к стабильным условиям существования.

Что происходит в организме во время стрессовой реакции? Мозг, воспринимая угрозу, сигнализирует надпочечникам выделять гормоны стресса — адреналин и кортизол. Внутренние резервы организма активируются, поэтому повышается мышечная сила, скорость реакции, выносливость и болевой порог. Это важные реакции, которые помогают организму бороться с источником опасности или убегать от него. Когда угроза исчезает, тело возвращается в расслабленное состояние.

Современная жизнь, непрерывные информационные потоки, глобализационные изменения побуждают организм работать на полную силу. Стрессовая сигнализация не отключается, и со временем человек истощается. Симптомы стрессового состояния очень разные и зависят как от обстоятельств, так и от особенностей самого организма. Серьезные травматические события могут вызывать острое стрессовое расстройство.

Симптоматически стресс (как и стрессовое расстройство) проявляется следующим образом:

  • Физические реакции: трудности со сном, напряжение, усталость, тахикардия, боли, расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
  • Эмоциональные реакции: гнев, тревога, онемение, стыд, пустота, снижение способности испытывать удовольствие и др.
  • Когнитивные реакции: кошмары, плохая концентрация внимания, нерешительность, беспокойство.
  • Межличностные реакции: недоверие, раздражительность, проблемы на работе, в школе.

Существуют научно обоснованные инструменты, которые помогут бороться с негативными последствиями стресса:

- Устраняйте факторы стресса

Если это невозможно, переосмысливайте мысли о нем — это поможет справиться с эмоциями. Внутренне принимайте ситуации вне вашего контроля.

- Развивайте социальную поддержку

Поддерживайте друзей и близких. Взаимопомощь — важный фактор в преодолении стресса.

- Питайтесь сбалансированно

Питательные вещества дают необходимые силы для преодоления стрессовой ситуации.

- Расслабляйте мышцы

Стресс провоцирует головные боли, напряжение мышц, боли в спине. Справиться с такими симптомами можно с помощью растяжки, массажа, теплых ванн.

- Обеспечьте полноценный сон

Здоровый сон — это подзарядка, отдых и восстановление организма, он необходим каждому.

- Будьте физически активны

Во время физической активности снижается уровень гормона стресса (кортизола), мы чувствуем подъем и получаем больше удовольствия от жизни.

- Обращайтесь за помощью к врачу

Своевременное медицинское вмешательство поможет преодолеть последствия стресса, проработать их и определить, как действовать в следующий раз.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Визит делегации ЕСПЧ в Киев: Маттиас Гийомар об ответственности РФ и поддержке судей Украины

«Украинские судьи — это киборги»: делегация ЕСПЧ поражена нагрузкой на систему правосудия.

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

Новая модель соцпомощи может обойтись бюджету в 50 млрд грн — Минфин предупреждает о рисках для бюджета

В парламенте предлагают ввести механизм, согласно которому базовая величина для расчёта социальной помощи не может быть ниже прожиточного минимума.

Закон о военном сборе освободил депутатов от отчетности за использование компенсаций из бюджета

Закон о военном сборе вступил в силу вместе с правом депутатов не отчитываться за свои расходы.

Налоговая палата КАС ВС инициировала обращение в Страсбург из-за фиксированных штрафов, нарушающих право на мирное владение имуществом

КАС ВС обратился в ЕСПЧ за консультативным заключением относительно пропорциональности санкций.

