Жителів Київщини попередили про заморозки
15:24, 24 квітня 2026
Вночі 25 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.
Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
25 квітня прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
«Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла;
у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°», - заявили синоптики.
