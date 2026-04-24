Жителей Киевской области предупредили о заморозках
15:24, 24 апреля 2026
Ночью 25 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–3°.
Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
25 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
«Температура по области ночью 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0–3°; днем 11–16° тепла;
в Киеве ночью 3–5° тепла, днем 13–15°», — сообщили синоптики.
