Жителей Киевской области предупредили о заморозках

Ночью 25 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–3°.

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

25 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

«Температура по области ночью 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0–3°; днем 11–16° тепла;

в Киеве ночью 3–5° тепла, днем 13–15°», — сообщили синоптики.

