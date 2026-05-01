1 травня — День праці: готові привітання у прозі та листівках

08:59, 1 травня 2026
Зібрали найкращі тексти й ідеї для привітань на 1 травня — для повідомлень, листівок і соцмереж.
1 травня в Україні відзначають День праці — державне свято, закріплене в календарі офіційних дат. У 2026 році воно припадає на п’ятницю, однак для більшості громадян цей день залишиться робочим.

Свято традиційно присвячене людям праці — тим, хто щоденною наполегливістю, відповідальністю та професійністю забезпечує добробут своїх родин і країни. У цей день заведено висловлювати вдячність працівникам різних сфер, бажати їм миру, гідної оплати, стабільності та впевненості в майбутньому.

Водночас у 2026 році День праці не передбачає додаткового вихідного. Через дію воєнного стану в Україні тимчасово не застосовують норми трудового законодавства щодо святкових і неробочих днів. Відтак 1 травня залишається звичайним робочим днем, якщо інше не визначить роботодавець.

Попри це, значення свята не змінюється: День праці залишається символом поваги до праці та внеску кожного у розвиток держави.

«Судово-юридична газета» зібрала добірку привітань з Днем праці, які можна надіслати рідним, друзям і колегам.

Привітання з Днем праці у прозі

Вітаю з Днем праці! Нехай кожен твій робочий день приносить не лише результат, а й відчуття внутрішньої гордості за себе. Бажаю, щоб зусилля завжди були помічені та гідно оцінені, а праця відкривала нові можливості й дарувала впевненість у майбутньому. Нехай сил вистачає на все задумане, а поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають.

***

З Днем праці! Бажаю, щоб робота приносила радість, а не втому, щоб кожен день був наповнений сенсом і рухом вперед. Нехай твої старання повертаються добром, стабільністю та новими перспективами. Міцного здоров’я, енергії та віри в себе — адже саме вони ведуть до справжнього успіху.

***

Щиро вітаю з цим святом! Нехай праця буде не лише обов’язком, а джерелом натхнення і розвитку. Бажаю гармонії між роботою та відпочинком, щоб завжди вистачало часу на себе і близьких. Нехай кожна маленька перемога додає впевненості, а великі досягнення приходять легко й заслужено.

***

З 1 травня! Нехай твоя праця приносить стабільність, добробут і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю, щоб робочі будні були спокійними та продуктивними, а результати — такими, якими можна пишатися. Нехай у серці завжди буде тепло, а в житті — можливості для росту і здійснення мрій.

***

Вітаю з Днем праці! Бажаю, щоб кожен день відкривав нові горизонти, а робота дарувала не лише матеріальний результат, а й моральне задоволення. Нехай твої ідеї знаходять підтримку, зусилля — визнання, а шлях до цілей буде впевненим і світлим.

***

Зі святом праці! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для розвитку, нових звершень і приємних змін. Бажаю, щоб робота надихала, колектив підтримував, а результати перевершували очікування. Нехай кожен день додає сил, впевненості та віри у власні можливості.

***

Вітаю з Днем праці! Нехай твоя праця приносить користь, радість і відчуття важливості того, що ти робиш. Бажаю стабільності, гідної винагороди та душевного спокою. Нехай поруч будуть люди, які цінують і поважають, а життя щедро дарує нові шанси та приводи для радості.

Привітання з Днем праці у листівках

