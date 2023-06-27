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Вища рада правосуддя звернулася до Мін’юсту щодо перевірки громадської організації, яка шкодить незалежності суддів та авторитету правосуддя

В останні тижні на сайті громадської організації розмістили публікації стосовно голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика та члена ВРП Миколи Мороза.

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Вища рада правосуддя звернулася до Мін’юсту щодо перевірки громадської організації, яка шкодить незалежності суддів та авторитету правосуддя

12:15, 27 червня 2023
В останні тижні на сайті громадської організації розмістили публікації стосовно голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика та члена ВРП Миколи Мороза.
Вища рада правосуддя звернулася до Мін’юсту щодо перевірки громадської організації, яка шкодить незалежності суддів та авторитету правосуддя
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27 червня Вища рада правосуддя розглянула питання щодо необхідності вжиття заходів з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

А саме, йшлося про публікації громадської організації «Україна проти свавілля чиновників».

Як зазначили у Раді правосуддя, ВРП прийняла 8 рішень про забезпечення незалежності суддів в зв’язку з їх зверненнями через поширення інформації на ресурсах даної ГО.

Зокрема, на веб-сайті ГО містяться посилання на численні відео, які містять оцінку дій суддів. За словами членів ВРП, ці відеоматеріали містять ненормативну лексику стосовно суддів та членів їх сімей, заклики до фізичної розправи стосовно суддів.

Слід зауважити, що в останні тижні на сайті цієї громадської організації розмістили публікації стосовно голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика та члена ВРП Миколи Мороза.

За даними прокуратури, зараз розслідуються 5 кримінальні провадження за зверненнями стосовно втручання у правосуддя. Однак результатів поки немає.

Доповідач, член Вищої ради правосуддя Олексій Мельник зачитав проект рішення ВРП, за яким пропонувалося звернутися до Міністерства юстиції з пропозицією ініціювати перевірку та процедуру заборони діяльності шляхом розпуску чи ліквідації громадської організації «Україна проти свавілля чиновників», публікації якої, на думку ВРП, шкодять авторитету правосуддя.  

Разом з тим, після досить тривалої наради члени ВРП вирішили викласти резолютивну частину рішенням наступним чином.

Звернутися до Мінюсту з пропозицією розглянути питання щодо перевірки діяльності даної ГО;

Звернутися до адміністрації відеохостингу «Ютуб» щодо блокування контенту через порушення правил спільноти;

Звернутися до Офісу генпрокурора щодо швидкого та неупредженого розслідування втручання в діяльність суддів;

Звернутися до департаменту Кіберполіції щодо вжиття заходів забезпечення кібербезпеки України.

Рішення підтримало 13 членів ВРП, один виступив проти.  

Автор: Наталя Мамченко

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