Высший совет правосудия обратился в Минюст по поводу проверки общественной организации, которая вредит независимости судей и авторитету правосудия

В последние недели на сайте общественной организации разместили публикации относительно председателя Высшего совета правосудия Григория Усика и члена ВСП Николая Мороза.

27 июня Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о необходимости принятия мер с целью обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.

А именно, речь шла о публикациях общественной организации «Украина против произвола чиновников».

Как отметили в Совете правосудия, ВСП принял 8 решений об обеспечении независимости судей в связи с их обращениями из-за распространения информации на ресурсах данной ОО.

В частности, на веб-сайте ОО содержатся ссылки на многочисленные видео, содержащие оценку действий судей. По словам членов ВСП, эти видеоматериалы содержат ненормативную лексику в отношении судей и членов их семей, призывы к физической расправе в отношении судей.

Следует отметить, что в последние недели на сайте этой общественной организации разместили публикации в отношении председателя Высшего совета правосудия Григория Усика и члена ВСП Николая Мороза.

По данным прокуратуры, сейчас расследуются 5 уголовных производства по обращениям по вмешательству в правосудие. Однако результатов пока нет.

Докладчик, член Высшего совета правосудия Алексей Мельник зачитал проект решения ВСП, которым предлагалось обратиться в Министерство юстиции с предложением инициировать проверку и процедуру запрета деятельности путем роспуска или ликвидации общественной организации «Украина против произвола чиновников», публикации которой, по мнению ВСП, вредят авторитету правосудия.

Вместе с тем после достаточно длительного совещания члены ВСП решили изложить резолютивную часть решением следующим образом.

Обратиться в Минюст с предложением рассмотреть вопрос о проверке деятельности данной ОО;

Обратиться в администрацию видеохостинга «Ютуб» по поводу блокирования контента из-за нарушения правил сообщества;

Обратиться в Офис генпрокурора по поводу быстрого и беспристрастного расследования вмешательства в деятельность судей;

Обратиться в департамент Киберполиции по принятию мер обеспечения кибербезопасности Украины.

Решение поддержало 13 членов ВСП, один выступил против.

Автор: Наталья Мамченко



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