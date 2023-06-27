Украли более 7,5 млн гривен на строительстве поселковых амбулаторий: разоблачен чиновник ОВА и его сообщники

По данным следствия, руководитель одного из подразделений Одесской областной военной администрации организовал схему хищения бюджетных средств, предназначенных для строительства новых медучреждений.

Фото: ssu.gov.ua

В Одесской области разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств, выделенных на строительство новых медучреждений. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, организатором преступной схемы оказался руководитель одного из подразделений Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что именно он разработал план присвоения бюджетных денег во время строительства 6 амбулаторий семейной медицины в отдаленных поселках региона.

В незаконную деятельность он привлек столичную строительную компанию, которая подконтрольна его приятелю – действующему советнику городского головы Вишневого в Киевской области.



Как установило следствие, в 2020 году при «содействии» одесского чиновника именно это предприятие одержало победу в тендере на строительство медицинских учреждений в южном регионе.



Согласно заключенному договору подрядчики должны были построить 6 новых поселковых амбулаторий в Одесской области. На реализацию этого проекта компания получила аванс из госбюджета 16,9 млн гривен.



По материалам дела, участники сделки разворовали почти половину из этой суммы, а объекты медучреждений оставили недостроенными даже на 50%.



Для этого организаторы схемы искусственно завышали стоимость и объем проделанных работ, а также вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.



Чтобы провести финансовые махинации, фигуранты привлекли еще двух чиновников Одесской ОВА.



Инициированная СБУ строительно-техническая экспертиза подвергла факт незавершенного строительства и украденных денег. Кроме того, эксперты отметили, что фундамент этих объектов не отвечает установленным требованиям и является аварийно-опасным.



В ходе обысков по адресам фактического проживания фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время руководителю аппарата главы Одесской ОВА, двум бывшим руководителям департаментов госучреждения, советнику мэра Вишневого, директору и еще одному должностному лицу строительной компании сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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