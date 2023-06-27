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  1. В Україні

Вкрали понад 7,5 млн гривень на будівництві селищних амбулаторій: викрито посадовця ОВА та його спільників

14:20, 27 червня 2023
За даними слідства, керівник одного з підрозділів Одеської обласної військової адміністрації організував схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для будівництва нових медзакладів.
Вкрали понад 7,5 млн гривень на будівництві селищних амбулаторій: викрито посадовця ОВА та його спільників
Фото: ssu.gov.ua
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На Одещині викрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво нових медзакладів. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, організатором злочинної схеми виявився керівник одного з підрозділів Одеської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що саме він розробив план привласнення бюджетних грошей під час будівництва 6 амбулаторій сімейної медицини у віддалених селищах регіону.

До незаконної діяльності він залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю – чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині.

Як встановило слідство, у 2020 році за «сприяння» одеського чиновника саме це підприємство одержало перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні.

Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати 6 нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн гривень.

За матеріалами справи, учасники оборудки розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%.

Для цього організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили недостовірні відомості у звітну документацію.

Щоб провести фінансові махінації, фігуранти залучили ще двох посадовців Одеської ОВА.

Ініційована СБУ будівельно-технічна експертиза підвередила факт незавершеного будівництва і вкрадених грошей. Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено документи та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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