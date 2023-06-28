В Україні дозволять авто з правим кермом: для кого парламент ухвалив закон

Верховна Рада ухвалила закон про використання в Україні авто з правим кермом.

Джерело фото: mmr.net.ua

На засіданні 28 червня парламент підтримав одразу за основу та в цілому законопроект №9238 щодо дозволу військовослужбовцям у воєнного стану використовувати транспортні засоби з правим кермом.

Йдеться про законопроект «про внесення змін до статті 29 Закону України «Про дорожній рух» щодо надання дозволу військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма».

Слід зазначити, що перед ухваленням законопроект переробили, як випливає із висновку профільного Комітету. Фінальний текст законопроекту наразі не опубліковано, але судячи з того, що публкував Комітет з питань транспорту, він буде виглядати так:

Закон України «Про дорожній рух» доповнити розділом XIII такого змісту:

Установити, що у період дії воєнного стану, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування транспортні засоби з правим розташуванням керма, що надходять у військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту як гуманітарна допомога, благодійна допомога, міжнародна технічна допомога та/або за міждержавними угодами на інших умовах:

підлягають відомчій реєстрації відповідно до статті 34 цього Закону, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

не підпадають під обмеження щодо участі у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма, встановлене частиною п’ятою статті 29 цього Закону.

Автор: Наталя Мамченко

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