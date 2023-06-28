В Украине разрешат авто с правым рулем: для кого парламент принял закон

Верховная Рада приняла закон об использовании в Украине авто с правым рулем

Источник фото: mmr.net.ua

На заседании 28 июня парламент поддержал сразу за основу и в целом законопроект №9238 о разрешении военнослужащим в военном положении использовать транспортные средства с правым рулем.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 29 Закона Украины «О дорожном движении» о предоставлении разрешения военнослужащим в период действия правового режима военного положения использовать в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля».

Следует отметить, что перед принятием законопроект был переработан, как следует из заключения профильного Комитета. Финальный текст законопроекта пока не опубликован, но судя по тому, что публиковал Комитет по транспорту, он будет выглядеть так:

Закон Украины «О дорожном движении» дополнить разделом XIII следующего содержания:

Установить, что в период действия военного положения, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены транспортные средства с правым расположением руля, поступающие в воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины, Службы безопасности Украины , Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной специальной службы транспорта, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты как гуманитарная помощь, благотворительная помощь, международная техническая помощь и/или межгосударственные соглашения на других условиях:

подлежат ведомственной регистрации в соответствии со статьей 34 настоящего Закона, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

не подпадают под ограничение на участие в дорожном движении транспортных средств с правым расположением руля, установленное частью пятой статьи 29 настоящего Закона.

Автор: Наталья Мамченко

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