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Зеленський підписав закон про роботу комітетів ВР без преси до завершення воєнного стану

Глава держави підтримав ухвалений парламентом закон, який продовжив до завершення воєнного стану роботу парламентських комітетів без присутності преси до завершення воєнного стану.

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Зеленський підписав закон про роботу комітетів ВР без преси до завершення воєнного стану

12:29, 4 липня 2023
Глава держави підтримав ухвалений парламентом закон, який продовжив до завершення воєнного стану роботу парламентських комітетів без присутності преси до завершення воєнного стану.
Зеленський підписав закон про роботу комітетів ВР без преси до завершення воєнного стану
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Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про внесення змін до деяких законів України щодо роботи комітетів Верховної Ради України авторства керівництва парламенту та голови регламентного комітету Сергія Кальченка, який передбачає, що засідання комітетів і далі відбуватимуться без присутності ЗМІ у режимі відеоконференцій.

Чинне законодавство дозволяло працювати парламентським комітетам у режимі відеоконференцій і без присутності преси до завершення ковідного карантину. Однак 1 липня карантин завершився і норми втратили б чинність, якби парламентарі не вирішили продовжити практику роботи комітетів без присутності ЗМІ, що й було зроблено на засіданні 30 червня

Наразі деякі комітети інформують про свою діяльність – викладають стенограми засідань чи відеозаписи. Окремі комітети зрідка наживо транслюють засідання. Лише один комітет постійно транслює наживо засідання.  

Про діяльність комітетів можна переважно довідатися чи з партійних сайтів чи особистих сторінок депутатів чи з сайту Верховної Ради, коли там з’явиться рішення комітету стосовно тієї чи іншої законодавчої ініціативи.

Тепер ця практика продовжиться ймовірно щонайменше до завершення воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, зважаючи на практику влади.

До слова глава держави підписав закон в той же день, коли він був направлений йому на підпис, хоча зазвичай від дати надходження до підписання документу проходить щонайменше кілька днів

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується дозволити переглядати вартість будівництва чи ремонтів за кошти держбюджету.

Автор: Ярослав Конощук

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