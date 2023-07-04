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Зеленский подписал закон о работе комитетов ВР без прессы до завершения военного положения

12:29, 4 июля 2023
Глава государства поддержал принятый парламентом закон, продливший до завершения военного положения работу парламентских комитетов без присутствия прессы до завершения военного положения.
Зеленский подписал закон о работе комитетов ВР без прессы до завершения военного положения
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в некоторые законы Украины о работе комитетов Верховной Рады Украины авторства руководства парламента и главы регламентного комитета Сергея Кальченко, который предусматривает, что заседания комитетов и дальше будут проходить без присутствия СМИ в режиме видеоконференций.

Действующее законодательство позволяло работать парламентским комитетам в режиме видеоконференций и без присутствия прессы до завершения карантина. Однако 1 июля карантин завершился и нормы утратили бы силу, если бы парламентарии не решили продолжить практику работы комитетов без присутствия СМИ, что и было сделано на заседании 30 июня

Некоторые комитеты информируют о своей деятельности – преподают стенограммы заседаний или видеозаписи. Отдельные комитеты изредка вживую транслируют заседание. Лишь один комитет постоянно транслирует вживую заседание.

О деятельности комитетов можно преимущественно узнать или с партийных сайтов или личных страниц депутатов или с сайта Верховной Рады, когда там появится решение комитета по той или иной законодательной инициативе.

Теперь эта практика продолжится вероятно по меньшей мере до завершения военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены, учитывая практику власти.

К слову, глава государства подписал закон в тот же день, когда он был направлен ему на подпись, хотя обычно от даты поступления до подписания документа проходит по меньшей мере несколько дней.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается разрешить пересматривать стоимость строительства или ремонтов за счет госбюджета.

Автор: Ярослав Конощук

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