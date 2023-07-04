Зеленский подписал закон о работе комитетов ВР без прессы до завершения военного положения

Глава государства поддержал принятый парламентом закон, продливший до завершения военного положения работу парламентских комитетов без присутствия прессы до завершения военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в некоторые законы Украины о работе комитетов Верховной Рады Украины авторства руководства парламента и главы регламентного комитета Сергея Кальченко, который предусматривает, что заседания комитетов и дальше будут проходить без присутствия СМИ в режиме видеоконференций.

Действующее законодательство позволяло работать парламентским комитетам в режиме видеоконференций и без присутствия прессы до завершения карантина. Однако 1 июля карантин завершился и нормы утратили бы силу, если бы парламентарии не решили продолжить практику работы комитетов без присутствия СМИ, что и было сделано на заседании 30 июня

Некоторые комитеты информируют о своей деятельности – преподают стенограммы заседаний или видеозаписи. Отдельные комитеты изредка вживую транслируют заседание. Лишь один комитет постоянно транслирует вживую заседание.

О деятельности комитетов можно преимущественно узнать или с партийных сайтов или личных страниц депутатов или с сайта Верховной Рады, когда там появится решение комитета по той или иной законодательной инициативе.

Теперь эта практика продолжится вероятно по меньшей мере до завершения военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены, учитывая практику власти.

К слову, глава государства подписал закон в тот же день, когда он был направлен ему на подпись, хотя обычно от даты поступления до подписания документа проходит по меньшей мере несколько дней.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается разрешить пересматривать стоимость строительства или ремонтов за счет госбюджета.

Автор: Ярослав Конощук

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