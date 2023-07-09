В Україні розширили перелік осіб, що підлягають мобілізації: як підтвердити утримання родичів-осіб з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким обмежено можливість надання відстрочки від мобілізації особам, що доглядають за родичами – особами з інвалідністю. «Судово-юридична газета» розповість, яким чином можна довести утримання родичів – осіб з інвалідністю.

Фото: tsn.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану, яким, зокрема обмежено можливість надання відстрочки від мобілізації особам на утриманні яких знаходяться родичі, які є особами з інвалідністю.

Таким чином тепер під мобілізацію будуть потрапляти особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, якщо у цих осіб з інвалідністю є інші працездатні особи, зобов’язані відповідно до закону їх утримувати.

Отже якщо у військовозобов’язаного є родич з числа осіб з інвалідністю, а зазначену особу є кому утримувати, то таку особу матимуть право відправити на фронт.

Однак навіть якщо Ви єдиний родич особи з інвалідністю для отримання відстрочки необхідно належним чином документально підтвердити. «Судово-юридична газета» розповість яким чином це можна зробити.

По-перше військовозобов’язаний може оформити постійний догляд за родичем, який є особою з інвалідністю I чи II групи.

Згідно до законодавства право на постійний догляд мають:

ті, хто має інвалідність з дитинства, незалежно від свого нинішнього віку;

люди, які є особами з інвалідністю І групи;

ті, хто досяг 80-річного віку;

80-річного віку; люди, які мають стійке психічне захворювання та І чи ІІ групу інвалідності у зв’язку з ним;

громадяни літнього віку та люди з інвалідністю, які нездатні до самообслуговування.

Для оформлення постійного догляду потрібні такі документи: 1) Заява про те, що мобілізований хоче здійснювати постійний догляд за особою(заява може бути подана через портал електронних послуг)

Паспорт мобілізованої особи (потрібен як оригінал, так і копія). Також потрібен паспорт особи, за якою буде здійснюватися догляд.

Медична довідка, яка підтверджує належний стан здоров’я піклувальника.

Довідка щодо реєстрації вашого місця проживання.

Документи щодо права власності на майно або право користування ним.

І найважливіше це довідка лікарської комісії, яка підтверджує те, що у зв’язку зі своїм станом здоров’я особа має потребу в постійному догляді.

Крім цього якщо Ви плануєте доглядати дієздатну особу, то потрібна обов’язкова згода. Отже якщо йдеться про оформлення постійного догляду за пенсіонером, він також має написати заяву про призначення постійного догляду. Рішення про оформлення постійного догляду чи відмову ухвалюється уповноваженим органом протягом 10 днів.

Відмовити в оформленні постійного догляду можуть, зокрема з таких підстав: недостовірність поданих документів; неналежні житлові умови в особи, яка планує забрати до себе особу за якою планує доглядати

Після оформлення постійного догляду військовозобов’язаний має право на компенсацію. Її розмір розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року, в якому здійснюється догляд, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка доглядає за квартал, що передує місяцю подання заяви про догляд.

На підтвердження здійснення догляду особа довідку про встановлення догляду, яку можна отримати у виконкомах сільської селищної чи міської ради чи райадміністраціях.

Цей варіант активно використовувався військовозобов’язаними для ухилення від мобілізації, що і стало однією з причин для законодавчих змін.

Другий спосіб підтвердження утримання це сплата аліментів батькам. Згідно до статті 51 Конституції України повнолітні діти мають піклуватися про непрацездатних батьків Згідно з частиною першою статті 202 Сімейного кодексу України повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

Для того, щоб прийняти рішення про стягнення аліментів суд вивчає обставини справи:

чи є у батьків право на отримання допомоги: чи досягнули вони пенсійного віку чи мають інвалідність. Чи виконували батьки свої обов’язки по відношенню до дітей, утримували і виховували їх, чи не були позбавлені батьківських прав(Сімейний кодекс передбачає звільнення від обов’язку сплати аліментів в разі невиконання батьками обов’язів з утримання батьків;

оцінює потреби батьків і визначає розумні затрати на щомісячне утримання. Суд вивчає документи про доходи батьків і співставляє їх з потребами батьків (лікування, оздоровлення, харчування, одежа, предмети побуту, в сторонньому догляді)

Враховує матеріальне та сімейне становище дітей. Суд вивчає довідки про доходи, наявність дітей на утриманні тощо). З цим пунктом у значної кількості осіб можуть виникнути проблеми, оскільки далеко не кожному видадуть довідку на повну зарплату

Вивчає інші сімейні обставини і аналізує особливості сімейних взаємовідносин.

Автор Ярослав Конощук

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