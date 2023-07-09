В Украине расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации: как подтвердить содержание родственников - лиц с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ограничена возможность предоставления отсрочки от мобилизации лицам, ухаживающим за родственниками – лицами с инвалидностью. «Судебно-юридическая газета» расскажет, каким образом можно доказать содержание родственников – лиц с инвалидностью.

Фото: tsn.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения, которым, в частности, ограничена возможность предоставления отсрочки от мобилизации лицам на содержании которых находятся родственники - лица с инвалидностью.

Таким образом, теперь под мобилизацию будут попадать лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, если у этих лиц с инвалидностью есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом содержать их.

Следовательно, если у военнообязанного есть родственник из числа лиц с инвалидностью, а указанное лицо есть кому содержать, то такое лицо имеют право отправить на фронт.

Однако даже если Вы единственный родственник с инвалидностью для получения отсрочки необходимо должным образом документально подтвердить. «Судебно-юридическая газета» расскажет, каким образом это можно сделать.

Во-первых, военнообязанный может оформить постоянный уход за родственником, который является лицом с инвалидностью I или II группы.

Согласно законодательству, право на постоянный уход имеют:

имеющие инвалидность с детства, независимо от своего нынешнего возраста;

люди, являющиеся лицами с инвалидностью I группы;

являющиеся лицами с инвалидностью достиг 80-летнего возраста; те, кто80-летнего возраста;

люди, имеющие стойкое психическое заболевание и I или II группу инвалидности в связи с ним;

граждане пожилого возраста и люди с инвалидностью, неспособные к самообслуживанию.

Для оформления постоянного ухода требуются следующие документы: 1) Заявление о том, что мобилизованный хочет осуществлять постоянный уход за лицом (заявление может быть подано через портал электронных услуг)

Паспорт мобилизованного лица (необходим как оригинал, так и копия). Также требуется паспорт лица, за которым будет осуществляться уход.

Медицинская справка, подтверждающая надлежащее состояние здоровья попечителя.

Справка о регистрации вашего местожительства.

Документы о праве собственности на имущество или праве пользования им.

И самое важное это справка врачебной комиссии, которая подтверждает то, что в связи со своим состоянием здоровья лицо нуждается в постоянном уходе.

Кроме этого, если Вы планируете ухаживать за дееспособным лицом, то требуется обязательное согласие. Следовательно, если речь идет об оформлении постоянного ухода за пенсионером, он также должен написать заявление о назначении постоянного ухода. Решение об оформлении постоянного ухода или отказе принимается уполномоченным органом в течение 10 дней.

Отказать в оформлении постоянного ухода могут, в том числе по следующим основаниям: недостоверность поданных документов; ненадлежащие жилищные условия у лица, которое планирует забрать к себе лицо, за которым планирует ухаживать

После оформления постоянного ухода военнообязанный имеет право на компенсацию. Ее размер рассчитывается как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным законом на 1 января календарного года, в котором осуществляется уход, и среднемесячным совокупным доходом физического лица, ухаживающего за квартал, предшествующий месяцу подачи заявления об уходе.

В подтверждение осуществления ухода лицо справку об установлении ухода, которую можно получить в исполкомах сельского поселкового или городского совета или райадминистрациях.

Этот вариант активно использовался военнообязанным для уклонения от мобилизации, что и стало одной из причин для законодательных изменений.

Второй способ подтверждения содержания — это уплата алиментов родителям. Согласно статье 51 Конституции Украины, совершеннолетние дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Согласно части первой статьи 202 Семейного кодекса Украины совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.

Для того чтобы принять решение о взыскании алиментов суд изучает обстоятельства дела:

есть ли у родителей право на получение пособия: достигли ли они пенсионного возраста или имеют инвалидность. Выполняли ли родители свои обязанности по отношению к детям, содержали и воспитывали их, или не были лишены родительских прав (Семейный кодекс предусматривает освобождение от обязанности уплаты алиментов в случае невыполнения родителями обязанностей по содержанию родителей;

оценивает потребности родителей и определяет разумные затраты на ежемесячное содержание. Суд изучает документы о доходах родителей и сопоставляет их с потребностями родителей (лечение, оздоровление, питание, одежда, предметы быта, в постороннем уходе)

Учитывает материальное и семейное положение детей. Суд изучает справки о доходах, наличии детей на содержании и т.п.). С этим пунктом у большинства лиц могут возникнуть проблемы, поскольку далеко не каждому выдадут справку на полную зарплату.

Автор Ярослав Конощук

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