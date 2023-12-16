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Кабмін пропонує запровадити звітування про отриману міжнародну допомогу

09:00, 16 грудня 2023
Уряд зареєстрував законопроект щодо забезпечення прозорого використання коштів фінансової допомоги від міжнародних фінансових організацій, донорських установ та держав-партнерів.
Кабмін пропонує запровадити звітування про отриману міжнародну допомогу
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Кабмін зареєстрував законопроект 10339 щодо звітування в рамках залучення міжнародної допомоги. Документ розроблено з метою забезпечення ефективного та прозорого використання коштів фінансової допомоги, отриманої від міжнародних фінансових організацій, донорських установ та держав-партнерів для підтримки процесу відновлення та реконструкції в Україні.

Як зазначає Мінфін, відповідно до Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» юридичних осіб, крім тих, яких наділено бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, на період воєнного стану та стану війни звільнено від обов’язку подавати фінансову звітність, забезпечувати проведення аудиторської перевірки фінансової звітності та відповідно оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським звітом.

Прийняття цих норм зумовлено тим, що в умовах воєнного стану інформацією, яка міститься в оприлюдненій підприємствами разом з аудиторським висновком фінансовій звітності, можуть скористатись країни-агресори з метою відслідковування видів продукції, що випускається стратегічними підприємствами, ланцюгів поставок такої продукції, адрес контрагентів таких підприємств тощо.

Також виникла суттєва загроза втрати фінансової інформації внаслідок того, що частина підприємств, яких безпосередньо було залучено до реалізації певних проектів і здійснення заходів в умовах воєнного стану, може опинитись на непідконтрольній території або втратити первинні документи, що унеможливить звітування підприємствами та перевірку аудиторами фінансово-господарської діяльності цих підприємств.

На сьогодні в рамках спільної роботи міжнародних партнерів, керівництва держави та Міністерства фінансів України вдалося досягти низки домовленостей щодо надання фінансової допомоги Україні шляхом залучення значних ресурсів від міжнародних фінансових організацій, донорських установ та держав-партнерів, що потребує належного обліку, звітування та аудиту використання коштів такої фінансової допомоги.

Крім того, згідно із Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення або скасування суб’єкти аудиторської діяльності можуть не надавати згоди на проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, відповідно існує ризик погіршення системи контролю якості аудиторських послуг та непідтримання її рівня згідно з вимогами міжнародних стандартів аудиту.

У зв’язку з тим виконання суб’єктами аудиторської діяльності, які не пройшли черговий контроль якості аудиторських послуг та/або відстеження виконання обов’язкових рекомендацій за результатами перевірки з контролю якості, завдань з обов’язкового аудиту та інших обов’язкових завдань для суб’єктів господарювання (державних та комунальних підприємств, підприємств, що становлять суспільний інтерес), які під час війни вже використовують та будуть використовувати надалі залучені кошти міжнародної підтримки, несе ризик неякісного надання послуг, а відтак ненадання належного рівня впевненості в інформації, розкритій у фінансовій звітності цих суб’єктів господарювання.

Отже, постала необхідність у внесенні змін до законів «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  

Тому законопроектом запропоновано внести зміни до Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», зокрема, встановити, що:

  • юридичні особи, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, подають фінансову звітність, аудиторські звіти та будь-які інші документи Міністерству фінансів України;
  • для забезпечення прийняття такої звітності та інших документів щодо використання цих коштів від цих юридичних осіб Міністерство фінансів України створює автоматизовану інформаційну систему;
  • критерії до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право надавати аудиторські послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичних осіб, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, та виконувати інші обов’язкові завдання з перевірки використання цих коштів, встановлює Міністерство фінансів України.

Крім того, передбачено, що для цілей цього Закону міжнародна допомога – допомога, що надається міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами та іноземними донорами у вигляді коштів. А також встановлено, що цей Закон не поширюється на міжнародну допомогу, що надається у вигляді міжнародної технічної та гуманітарної допомоги.

Також законопроектом запропоновано внести зміни до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме встановити, що:

  • суб’єкти аудиторської діяльності, які згідно із законодавством мають право надавати юридичним особам, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, аудиторські послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності та/або з виконання інших обов’язкових завдань з перевірки використання цих коштів, подають до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію про надання таких послуг;
  • на період дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності великих підприємств, банків, страховиків, емітентів цінних паперів, цінні папери яких допущено до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, державних підприємств (крім тих, що відповідають критеріям малого підприємства та мікропідприємства), юридичних осіб, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, мають суб’єкти аудиторської діяльності, рішення про проходження перевірки з контролю якості аудиторських послуг яких прийнято в межах трирічного строку до дати надання відповідних послуг та які пройшли відстеження обов’язкових до виконання рекомендацій (у разі їх надання), строк виконання яких настав.

Автор: Наталя Мамченко

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