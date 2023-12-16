Кабмин предлагает ввести отчетность о полученной международной помощи

Правительство зарегистрировало законопроект об обеспечении прозрачного использования средств финансовой помощи от международных финансовых организаций, донорских учреждений и государств-партнеров.

Кабмин зарегистрировал законопроект 10339 по отчетности в рамках привлечения международной помощи. Документ разработан для обеспечения эффективного и прозрачного использования средств финансовой помощи, полученной от международных финансовых организаций, донорских учреждений и государств-партнеров для поддержки процесса восстановления и реконструкции в Украине.

Как отмечает Минфин, в соответствии с Законом «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» юридические лица, кроме тех, которые наделены бюджетными полномочиями согласно законодательству, на период военного положения и состояния войны освобождены от обязанности представлять финансовую отчетность, обеспечивать проведение аудиторской проверки финансовой отчетности и соответственно обнародовать финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом.

Принятие этих норм обусловлено тем, что в условиях военного состояния информацией, содержащейся в обнародованной предприятиями вместе с аудиторским заключением финансовой отчетности, могут воспользоваться страны-агрессоры с целью отслеживания видов продукции, выпускаемой стратегическими предприятиями, цепей поставок такой продукции, адресов контрагентов таких предприятий тому подобное.

Также возникла существенная угроза потери финансовой информации вследствие того, что часть предприятий, непосредственно привлеченных к реализации определенных проектов и осуществление мероприятий в условиях военного положения, может оказаться на неподконтрольной территории или потерять первичные документы, что исключит возможность отчетности предприятий и проверки аудиторами финансово-хозяйственной. деятельности этих предприятий.

На сегодняшний день в рамках совместной работы международных партнеров, руководству государства и Министерства финансов Украины удалось достичь ряда договоренностей о предоставлении финансовой помощи Украине путем привлечения значительных ресурсов от международных финансовых организаций, донорских учреждений и государств-партнеров, что требует надлежащего учета, отчетности и аудита использования средств такой финансовой помощи.

Кроме того, согласно Закону «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» на период действия военного положения, а также в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены субъекты аудиторской деятельности могут не давать согласия на проведение проверок по контролю качества аудиторских услуг, соответственно существует риск ухудшения системы контроля качества аудиторских услуг и неподдержания ее уровня в соответствии с требованиями международных стандартов аудита.

В связи с тем выполнение субъектами аудиторской деятельности, не прошедшими очередной контроль качества аудиторских услуг и/или отслеживание выполнения обязательных рекомендаций по результатам проверки по контролю качества, задач по обязательному аудиту и других обязательных задач для субъектов хозяйствования (государственных и коммунальных предприятий, предприятий, представляющих общественный интерес), которые во время войны уже используют и будут использовать в дальнейшем привлеченные средства международной поддержки, несет риск некачественного предоставления услуг, а следовательно не предоставления должного уровня уверенности в информации, раскрытой в финансовой отчетности этих хозяйствующих субъектов.

Итак, возникла необходимость во внесении изменений в законы «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» и «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности»

Поэтому законопроектом предложено внести изменения в Закон «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны», в частности, установить, что:

юридические лица, которые прямо или косвенно располагают, получают и используют средства международной помощи, представляют финансовую отчетность, аудиторские отчеты и любые другие документы Министерству финансов Украины;

для обеспечения принятия такой отчетности и других документов по использованию этих средств от этих юридических лиц Министерство финансов Украины создает автоматизированную информационную систему;

критерии к субъектам аудиторской деятельности, которые имеют право предоставлять аудиторские услуги по обязательному аудиту финансовой отчетности юридических лиц, прямо или косвенно располагающих, получающих и использующих средства международной помощи, и выполнять другие обязательные задачи по проверке использования этих средств, устанавливает Министерство финансов Украины.

Кроме того, предусмотрено, что для целей настоящего Закона международная помощь – помощь, оказываемая международными финансовыми организациями, иностранными государствами и иностранными донорами в виде средств. А также установлено, что этот Закон не распространяется на международную помощь, оказываемую в виде международной технической и гуманитарной помощи.

Также законопроектом предложено внести изменения в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности», а именно:

субъекты аудиторской деятельности, которые в соответствии с законодательством имеют право предоставлять юридическим лицам, прямо или косвенно располагающим, которые получают и используют средства международной помощи, аудиторские услуги по обязательному аудиту финансовой отчетности и/или по выполнению других обязательных задач по проверке использования этих средств, представляют в Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью информацию о предоставлении таких услуг;

на период действия военного положения, а также в течение шести месяцев после его прекращения или отмены право проводить обязательный аудит финансовой отчетности крупных предприятий, банков, страховщиков, эмитентов ценных бумаг, ценные бумаги которых допущены к торгам на фондовых биржах или по ценным бумагам которых осуществлено публичное предложение, государственных предприятий (кроме соответствующих критериям малого предприятия и микропредприятия), юридических лиц, которые прямо или косвенно располагают, получают и используют средства международной помощи, имеют субъекты аудиторской деятельности, решение о прохождении проверки по контролю качества аудиторских услуг которых принято в пределах трехлетнего срока до даты предоставления соответствующих услуг и прошедших отслеживание обязательных для выполнения рекомендаций (в случае их предоставления), срок выполнения которых наступил.

Автор: Наталья Мамченко

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