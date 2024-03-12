Кабмін делегував Прикордонній службі повноваження на виконання програми із оборонних закупівель на 5,8 млрд грн

Міністерство оборони запропонувало делегувати Адміністрації Державної прикордонної служби повноваження для здійснення закупівлі товарів оборонного призначення на суму 5,86 млрд гривень.

Адміністрація Державної прикордонної служби здійснить закупівлю товарів оборонного призначення на суму 5,86 млрд грн.

Уряд розпорядженням від 8 березня 2024 р. № 217-р «Питання делегування повноважень для здійснення оборонних закупівель» погодився з пропозицією Міністерства оборони щодо делегування Адміністрації Державної прикордонної служби повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2101150 «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» в сумі 5 865 550 150 гривень для здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб сил оборони з подальшим постачанням та оприбуткуванням таких товарів на арсеналах (складах, базах) Збройних Сил.

Міністерству оборони, Міністерству фінансів, Міністерству внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби доручено забезпечити відповідне фінансування заходів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.