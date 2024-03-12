Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Социальная ответственность работодателя охватывает при определенных условиях и пенсионное обеспечение бывших работников – Верховный Суд

Социальная ответственность работодателя (его правопреемника) охватывает не только экономические обязанности перед работниками, но и содержит социальную и нравственную составляющую, что является важным вкладом в повышение доверия в обществе: заключение Верховного Суда.

Кабмин делегировал Пограничной службе полномочия по выполнению программы по оборонным закупкам на 5,8 млрд грн

Министерство обороны предложило делегировать Администрации Государственной пограничной службы полномочия по осуществлению закупки товаров оборонного назначения на сумму 5,86 млрд гривен.

Комитет по нацбезопасности не нашел голосов для введения ограничения прав уклонистов на вождение авто, - Марьяна Безуглая

Комитет 12 марта рассматривал поправку об ограничении прав граждан по обращению ТЦК, но в ее поддержку не хватило голосов, рассказала Марьяна Безуглая.

Правомерность решения регистратора об отказе в государственной регистрации права собственности – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался относительно оснований для отказа в проведении государственной регистрации права собственности с учетом существования противоречия между заявленными требованиями и удостоверяющими документами.

Работа над расчетом обоснованной схемы должностных окладов госслужащих продолжается – НАДС

Также в НАДС размышляют над внедрением механизмов карьерного продвижения государственных служащих.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин делегировал Пограничной службе полномочия по выполнению программы по оборонным закупкам на 5,8 млрд грн

13:16, 12 марта 2024
Министерство обороны предложило делегировать Администрации Государственной пограничной службы полномочия по осуществлению закупки товаров оборонного назначения на сумму 5,86 млрд гривен.
Кабмин делегировал Пограничной службе полномочия по выполнению программы по оборонным закупкам на 5,8 млрд грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация Государственной пограничной службы осуществит закупку товаров оборонного назначения на сумму 5,86 млрд. грн.

Правительство распоряжением от 8 марта 2024 г. № 217-р «Вопрос делегирования полномочий для осуществления оборонных закупок» согласился с предложением Министерства обороны по делегированию Администрации Государственной пограничной службы полномочий на выполнение бюджетной программы КПКИК 2101150 «Развитие, закупка, модернизация техники, средств и оборудования» в сумме 5 865 550 150 гривен для осуществления закупки товаров оборонного назначения для нужд сил обороны с последующей поставкой и оприходованием таких товаров на арсеналах (складах, базах) Вооруженных Сил.

Министерству обороны, Министерству финансов, Министерству внутренних дел, Администрации Государственной пограничной службы поручено обеспечить соответствующее финансирование мер.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді