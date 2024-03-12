Кабмин делегировал Пограничной службе полномочия по выполнению программы по оборонным закупкам на 5,8 млрд грн

Министерство обороны предложило делегировать Администрации Государственной пограничной службы полномочия по осуществлению закупки товаров оборонного назначения на сумму 5,86 млрд гривен.

Администрация Государственной пограничной службы осуществит закупку товаров оборонного назначения на сумму 5,86 млрд. грн.

Правительство распоряжением от 8 марта 2024 г. № 217-р «Вопрос делегирования полномочий для осуществления оборонных закупок» согласился с предложением Министерства обороны по делегированию Администрации Государственной пограничной службы полномочий на выполнение бюджетной программы КПКИК 2101150 «Развитие, закупка, модернизация техники, средств и оборудования» в сумме 5 865 550 150 гривен для осуществления закупки товаров оборонного назначения для нужд сил обороны с последующей поставкой и оприходованием таких товаров на арсеналах (складах, базах) Вооруженных Сил.

Министерству обороны, Министерству финансов, Министерству внутренних дел, Администрации Государственной пограничной службы поручено обеспечить соответствующее финансирование мер.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.