Адвокат мопедиста не убедил суд, что его подзащитный совершил ДТП из-за нападения собак: детали дела

Мопедисту назначили наказание в виде 4 месяцев ареста с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года, но сторона защиты обжаловала это решение.

Апелляционный суд согласился с приговором Славутского горрайонного суда Хмельницкой области, которым водитель мопеда «YАMAHA» признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, причинивших потерпевшей средней тяжести телесное повреждение. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Як встановив суд, 3 травня 2022 року у м. Славуті у житловій зоні багатоповерхового будинку мопедист відволікся на собак та наїхав на пішохідку. Унаслідок аварії жінка отримала перелом плечової кістки та забійні рани руки і ноги.

Суд визначив йому покарання у виді 4 місяців арешту з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. На користь потерпілої стягнув з нього понад 30 000 гривень моральної та матеріальної шкоди.

В апеляційній скарзі захисник водія мопеда просив вирок суду першої інстанції скасувати й закрити провадження у зв`язку з відсутністю в діях його підзахисного складу кримінального правопорушення.

За його словами, чоловік не впорався з керуванням і не зміг об’їхати пішохідку, бо на нього накинулися дворові собаки, які створили небезпеку для руху. Уважає, що суд мав підстави призначити йому більш м’яке покарання, ніж визначене санкцією ч. 1 ст. 286 КК України, та не позбавляти його водійських прав.

Водій своєї вини у вчиненні ДТП не визнав ні у суді першої, ні апеляційної інстанції. Сказав, що сів з дружиною на мопед і як тільки розпочав рух, на них накинулися собаки й намагалися покусати. Уникаючи тварин, звернув у бік і зачепив одну з пішохідок, що йшла у попутному напрямку.

Свідок у суді зауважила, що собаки лежали трохи далі від будинку і просто гавкали, а не бігли за скутером чи кусали водія і пасажирку.

66-річна потерпіла розповіла, що після ДТП вона лікувалася стаціонарно та амбулаторно понад рік. За цей час обвинувачений жодного разу не спілкувався з нею, не цікавився станом її здоров`я, не висловлював співчуття.

На думку апеляційного суду, вина водія у вчиненні ДТП доведена доказами, а призначене покарання відповідає вимогам закону. Колегія суддів зазначила, що немає підстав для призначення йому покарання у виді штрафу чи виправних робіт, позаяк він не працевлаштований, не має офіційного доходу та немає інформації про наявність на його рахунку грошей для сплати штрафу.

«Доводи захисника щодо неправомірності застосування додаткового покарання до обвинуваченого у виді позбавлення права керування транспортними засобами на 2 роки, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки при призначенні додаткового покарання судом враховано особу обвинуваченого, його поведінку після вчиненої ДТП, а також наслідки – спричинення потерпілій різного ступеня важкості тілесних ушкоджень», – ідеться в ухвалі ХАС.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 682/790/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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