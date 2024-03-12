Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Печерський районний суд Києва тимчасово шукають шість суддів

ВККС оголосила про можливість тимчасового переведення в найбільш завантажений суд України.

Хто буде відповідати за цифровізацію судової влади: відоме прізвище

Заступником голови ДСА з питань цифровізації призначено Леоніда Сапельникова, який раніше працював у компаніях ІСД та Метінвест.

У ВАКС повідомили, з якою проблемою може зіткнутися конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

Під час конкурсу може виникнути проблема з кількістю та якістю кандидатів на посади суддів.

Соціальна відповідальність роботодавця охоплює за певних умов і пенсійне забезпечення колишніх працівників – Верховний Суд

Соціальна відповідальність роботодавця (його правонаступника) охоплює не лише економічні обов’язки перед працівниками, але й містить соціальну та етичну складову, що є важливим внеском у підвищення довіри у суспільстві: висновок Верховного Суду.

Кабмін делегував Прикордонній службі повноваження на виконання програми із оборонних закупівель на 5,8 млрд грн

Міністерство оборони запропонувало делегувати Адміністрації Державної прикордонної служби повноваження для здійснення закупівлі товарів оборонного призначення на суму 5,86 млрд гривень.

  1. Судова практика
  2. / В Україні

Адвокат мопедиста не переконав суд, що його підзахисний вчинив ДТП через напад собак: деталі справи

16:36, 12 березня 2024
Мопедисту призначили покарання у виді 4 місяців арешту з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки, але сторона захисту оскаржила це рішення.
Адвокат мопедиста не переконав суд, що його підзахисний вчинив ДТП через напад собак: деталі справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд погодився з вироком Славутського міськрайонного суду Хмельницької області, яким водія мопеда «YАMAHA» визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілій середньої тяжкості тілесне ушкодження. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Як встановив суд, 3 травня 2022 року у м. Славуті у житловій зоні багатоповерхового будинку мопедист відволікся на собак та наїхав на пішохідку. Унаслідок аварії жінка отримала перелом плечової кістки та забійні рани руки і ноги.

Суд визначив йому покарання у виді 4 місяців арешту з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. На користь потерпілої стягнув з нього понад 30 000 гривень моральної та матеріальної шкоди.

В апеляційній скарзі захисник водія мопеда просив вирок суду першої інстанції скасувати й закрити провадження у зв`язку з відсутністю в діях його підзахисного складу кримінального правопорушення.

За його словами, чоловік не впорався з керуванням і не зміг об’їхати пішохідку, бо на нього накинулися дворові собаки, які створили небезпеку для руху. Уважає, що суд мав підстави призначити йому більш м’яке покарання, ніж визначене санкцією ч. 1 ст. 286 КК України, та не позбавляти його водійських прав. 

Водій своєї вини у вчиненні ДТП не визнав ні у суді першої, ні апеляційної інстанції. Сказав, що сів з дружиною на мопед і як тільки розпочав рух, на них накинулися собаки й намагалися покусати. Уникаючи тварин, звернув у бік і зачепив одну з пішохідок, що йшла у попутному напрямку.

Свідок у суді зауважила, що собаки лежали трохи далі від будинку і просто гавкали, а не бігли за скутером чи кусали водія і пасажирку.

66-річна потерпіла розповіла, що після ДТП вона лікувалася стаціонарно та амбулаторно понад рік. За цей час обвинувачений жодного разу не спілкувався з нею, не цікавився станом її здоров`я, не висловлював співчуття.

На думку апеляційного суду, вина водія у вчиненні ДТП доведена доказами, а призначене покарання відповідає вимогам закону. Колегія суддів зазначила, що немає підстав для призначення йому покарання у виді штрафу чи виправних робіт, позаяк він не працевлаштований, не має офіційного доходу та немає інформації про наявність на його рахунку грошей для сплати штрафу.

«Доводи захисника щодо неправомірності застосування додаткового покарання до обвинуваченого у виді позбавлення права керування транспортними засобами на 2 роки, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки при призначенні додаткового покарання судом враховано особу обвинуваченого, його поведінку після вчиненої ДТП, а також наслідки – спричинення потерпілій різного ступеня важкості тілесних ушкоджень», – ідеться в ухвалі ХАС.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 682/790/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді