Киянці загрожує восьмилітнє ув'язнення за вимагання коштів від переселенців

У столиці перед судом постане жінка, яка за гроші обіцяла допомогти переселенці отримати соціальне житло.

Джерело фото: поліція Києва

Судитимуть киянку, яка, за обвинуваченням правоохоронців, пропонувала допомогти переселенцям отримати соціальне житло в обмін на грошову винагороду. Тепер їй загрожує до восьми років ув'язнення та конфіскація майна, повідомила поліція Києва.

Кримінальне провадження розпочалося після звернення переселенки, яка була змушена покинути свій будинок в Луганській області через збройну агресію. За слідства, киянка обіцяла вплинути на посадових осіб міської адміністрації, щоб забезпечити отримання переселенцем житла за соціальною програмою. За цю послугу вона запросила шість тисяч доларів, але була затримана під час отримання частини коштів у сумі трьох тисяч доларів.

Жінці пред'явлено обвинувачення за зловживання впливом, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.