У російському Іваново загорівся і впав Іл-76, відео

У літака спалахнув двигун.

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився у Іванівській області рф. Міноборони рф каже, що на борту було 8 членів екіпажу і 7 пасажирів. Попередньо усі загинули.

Причиною назвали пожежу одного з двигунів під час зльоту літака.

У російських пабліках активно поширюється відео палаючого літака в повітрі.

Є інформація, що літак здійснював навчальний політ.

Зазначимо, що у рф зранку 12 березня дуже неспокійно. Легіон "Свобода росії" заявив, що перетнув кордон та йде на російські вибори, аби "звільнити росіян від бідності, страху та диктатури".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.