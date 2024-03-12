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Социальная ответственность работодателя охватывает при определенных условиях и пенсионное обеспечение бывших работников – Верховный Суд

Социальная ответственность работодателя (его правопреемника) охватывает не только экономические обязанности перед работниками, но и содержит социальную и нравственную составляющую, что является важным вкладом в повышение доверия в обществе: заключение Верховного Суда.

Кабмин делегировал Пограничной службе полномочия по выполнению программы по оборонным закупкам на 5,8 млрд грн

Министерство обороны предложило делегировать Администрации Государственной пограничной службы полномочия по осуществлению закупки товаров оборонного назначения на сумму 5,86 млрд гривен.

Комитет по нацбезопасности не нашел голосов для введения ограничения прав уклонистов на вождение авто, - Марьяна Безуглая

Комитет 12 марта рассматривал поправку об ограничении прав граждан по обращению ТЦК, но в ее поддержку не хватило голосов, рассказала Марьяна Безуглая.

Правомерность решения регистратора об отказе в государственной регистрации права собственности – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался относительно оснований для отказа в проведении государственной регистрации права собственности с учетом существования противоречия между заявленными требованиями и удостоверяющими документами.

Работа над расчетом обоснованной схемы должностных окладов госслужащих продолжается – НАДС

Также в НАДС размышляют над внедрением механизмов карьерного продвижения государственных служащих.

  1. В мире

В российском Иваново загорелся и упал Ил-76, видео

12:51, 12 марта 2024
У самолета вспыхнул двигатель.
В российском Иваново загорелся и упал Ил-76, видео
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Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области рф. Минобороны рф говорит, что на борту было 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Предварительно все погибли.

Причиной назвали пожар одного из двигателей во время взлета самолета.

В российских пабликах активно распространяется видео горящего самолета в воздухе.

Есть информация, что самолет совершал учебный полет.

 

Отметим, что в рф утром 12 марта очень неспокойно. Легион "Свобода россии" заявил, что пересек границу и идет на российские выборы, чтобы "освободить россиян от бедности, страха и диктатуры".

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