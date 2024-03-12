В российском Иваново загорелся и упал Ил-76, видео

У самолета вспыхнул двигатель.

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области рф. Минобороны рф говорит, что на борту было 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Предварительно все погибли.

Причиной назвали пожар одного из двигателей во время взлета самолета.

В российских пабликах активно распространяется видео горящего самолета в воздухе.

Есть информация, что самолет совершал учебный полет.

Отметим, что в рф утром 12 марта очень неспокойно. Легион "Свобода россии" заявил, что пересек границу и идет на российские выборы, чтобы "освободить россиян от бедности, страха и диктатуры".

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