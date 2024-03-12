Киевлянке грозит восьмилетнее заключение за вымогание средств от переселенцев

В столице перед судом предстанет женщина, которая за деньги обещала помочь переселенцам получить социальное жилье.

Источник фото: полиция Киева

Будут судить киевлянку, которая, по обвинению правоохранителей, предлагала помочь переселенцам получить социальное жилье в обмен на денежное вознаграждение. Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы и конфискация имущества, сообщила полиция Киева.

Уголовное производство началось после обращения переселенки, вынужденной покинуть свой дом в Луганской области из-за вооруженной агрессии. По следствию, киевлянка обещала повлиять на должностных лиц городской администрации, чтобы обеспечить получение переселенцем жилья по социальной программе. За эту услугу она пригласила шесть тысяч долларов, но была задержана при получении части средств на сумму трех тысяч долларов.

Женщине предъявлено обвинение за злоупотребление влиянием, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

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