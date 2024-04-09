Військовослужбовці перебувають під обстрілами, але не отримують 100 тисяч грн: що вирішив суд

Суд вказав, що факт виконання службових обов`язків у складі військової частини без доказів безпосередньої участі позивача у бойових діях, не створює обов`язку нарахування йому збільшеної додаткової винагороди.

Адміністративні суди стикнулися з новою категорією спорів – позовами військовослужбовців, які перебувають під регулярними обстрілами ворога, однак не отримують додаткової винагороди через те, що місця їх служби не включені до районів бойових дій.

Так, до Одеського окружного адміністративного суду звертаються з позовами військовослужбовці 124-ої «херсонської» бригади територіальної оборони.

У своїх позовах військовослужбовці зазначають, що з березня 2023 року вони отримують додаткову винагороду лише у розмірі 30 тис. гривень, а не 100 тис. гривень.

Разом з тим, військовослужбовці 124-ої бригади територіальної оборони вказують, що позиції бригади знаходяться у місті Херсон та його околицях. Крім того, підрозділи бригади тримають оборону на островах, що розташовані на річці Дніпро та відносяться до Херсонської міської громади.

Військовослужбовці зазначають, що місця розташування підрозділів бригади знаходяться під регулярним обстрілами, оскільки війська РФ знаходяться на протилежному лівому березі річки Дніпро.

Позивачі вказують, що 124 бригада територіальної оборони фактично створює перший рубіж оборони по річці Дніпро. Відтак, додаткова винагорода військовослужбовців з березня 2023 року має виплачуватися їм у розмірі 100 тис. гривень щомісяця.

Проблема з виплатами додаткової винагороди виникла у військовослужбовців власне через те, що після звільнення Херсону та правобережної частини Херсонської області у листопаді 2022 року, вказана територія була виключена з переліку територій, де ведуться бойові дії.

Зокрема, у перший половині 2023 року Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний видав низку наказів, згідно з якими Херсонська міська територіальна громада перестала відноситися до районів ведення воєнних (бойових) дій.

Вирішуючи спір, Одеський окружний адміністративний суд зазначив наступне.

При зверненні до суду позивачем-військовослужбовцем не було надано до суду жодних доказів на підтвердження безпосередньої участі позивача у бойових діях або про його залучення до здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії у районах проведення воєнних (бойових) дій у спірний період.

Разом з тим, постанова Кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року № 168 передбачає, що виплата військовослужбовцям додаткової винагороди у розмірі 100 тис. гривень пропорційно часу участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки та оборони, можлива у разі безпосереднього перебування військовослужбовця в районі бойових дій.

«Суд вважає, що сам по собі факт виконання позивачем службових обов`язків у складі військової частини без доказів безпосередньої участі позивача у бойових діях або залучення його до здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії у районах проведення воєнних (бойових) дій, не створює для відповідача обов`язку нарахування збільшеної додаткової винагороди, оскільки підставою для її виплати є документальне підтвердження безпосередньої участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій у період здійснення зазначених заходів», - зазначив суд у своєму рішенні

У підсумку, 26 березня Одеський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви про визнання протиправними дії щодо нарахування зниженого розміру додаткової винагороди.

Автор В’ячеслав Хрипун

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