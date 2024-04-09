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Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів

16:38, 9 квітня 2024
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів.
Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів
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Вища рада правосуддя 9 квітня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами та вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів:

Рєзнікову Світлану Сергіївну– з посади судді Другого апеляційного адміністративного суду;

Романенко Вікторію Анатоліївну – з посади судді Соснівського районного суду міста Черкас.

Також ВРП вирішила залишити без розгляду заяву Малкова Валерія Володимировича про звільнення з посади судді Кузнецовського міського суду Рівненської області за власним бажанням, оскільки 21 березня ВРП звільнила цього суддю на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Як стало відомо, також ВРП 9 квітня вирішила звільнити суддю Генічеського районного суду Херсонської області Берлімову Юлію Геннадіївну через відмову від проходження кваліфікаційного оцінювання.

Крім того, Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії ВРП не встановила обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подань про призначення суддів.

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