Высший совет правосудия уволил в отставку двух судей

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке двух судей.

Высший совет правосудия 9 апреля рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам и решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке двух судей:

Резникову Светлану Сергеевну – с должности судьи Второго апелляционного административного суда;

Романенко Викторию Анатольевну – с должности судьи Сосновского районного суда города Черкасс.

Также ВСП решил оставить без рассмотрения заявление Малкова Валерия Владимировича об увольнении с должности судьи Кузнецовского городского суда Ровенской области по собственному желанию, поскольку 21 марта ВСП уволил этого судью на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Как стало известно, также ВСП 9 апреля решил уволить судью Генического районного суда Херсонской области Берлимову Юлию Геннадиевну из-за отказа от прохождения квалификационного оценивания.

Кроме того, Высший совет правосудия сообщил, что принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей на должности в местные суды.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии ВСП не установила обстоятельств, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.

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