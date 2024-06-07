Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Нова дипломатична посада Спецпредставника України і розширення підстав для звільнення дипломатів – Рада схвалила законопроект Президента

08:10, 7 червня 2024
Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.
Нова дипломатична посада Спецпредставника України і розширення підстав для звільнення дипломатів – Рада схвалила законопроект Президента
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект 10370, ініційований Президентом України, про внесення змін до Закону «Про дипломатичну службу».

Зокрема, він передбачає, що для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері можуть запровадити нову дипломатичну посаду – Спеціального представника України.

Посада Спеціального представника України буде віднесена до дипломатичних категорії «Б», як, наприклад, посада Генерального консула України.

Спецпредставник буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», даним законопроектом пропонується змінити вимоги для присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла. А саме, його зможуть присвоювати лише за умови стажу дипломатичної служби не менше 10 років. Як відомо, наразі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла присвоюється дипломатичним службовцям Президентом України за поданням Міністра закордонних справ.

У законопроекті пропонується встановити для цього додаткову умову.

Також розширюється коло підстав, за яких припиняється дипломатична служба припиняється.

А саме дипломата звільнять у разі:

  • відмови без поважних причин посадової особи дипломатичної служби від третьої протягом 12 місяців пропозиції про участь у ротації;
  • непроходження стажування у визначений законодавством строк посадовою особою дипломатичної служби, яка отримала пропозицію про участь у ротації, та/або отримання негативної оцінки за результатами стажування
  • неприбуття без поважних причин посадовою особою дипломатичної служби в установлений строк після завершення довготермінового відрядження до служби управління персоналом МЗС України для вирішення питання подальшого проходження дипломатичної служби
  • оформлення посадовою особою дипломатичної служби під час перебування у довготерміновому відрядженні документів, що посвідчують право на проживання в іноземній державі, інших, ніж ті, що оформлюються працівникам дипломатичної служби для направлення та перебування в довготерміновому відрядженні.

Наразі законопроект не передбачає зворотної сили для вже призначених дипломатів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 4 червня офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Право на звернення з апеляційною скаргою у деяких випадках також підлягає доведенню – Верховний Суд

Верховний Суд вказав на те, що право на звернення з апеляційною скаргою має лише учасник справи або інша особа, яка доведе вплив оскаржуваного судового рішення безпосередньо на її права.

Нова дипломатична посада Спецпредставника України і розширення підстав для звільнення дипломатів – Рада схвалила законопроект Президента

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

НАЗК назвало проблеми щодо конфлікту інтересів в роботі членів ВРП та ВККС і запропонувало змінити законодавство

За словами НАЗК, допускається ситуація, у якій заява члена ВРП чи ВККС про самовідвід у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів не буде задоволена іншими членами ВРП чи ВККС, і такий член братиме участь у засіданні з питання, що становить для нього конфлікт інтересів.

Конкурс в апеляційні суди завершиться не раніше серпня 2025 року, але це ще не точно – ВККС

Кваліфікаційний іспит відбудеться влітку-восени 2024 року, а співбесіди розпочнуться у лютому 2025 року.

У апеляційних загальних судах вакантні 62% посад

Загальні апеляційні суди мають критичну ситуацію з кадрами – вакантні 62% посад, – Віктор Дубовик.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді