Нова дипломатична посада Спецпредставника України і розширення підстав для звільнення дипломатів – Рада схвалила законопроект Президента

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

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Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект 10370, ініційований Президентом України, про внесення змін до Закону «Про дипломатичну службу».

Зокрема, він передбачає, що для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері можуть запровадити нову дипломатичну посаду – Спеціального представника України.

Посада Спеціального представника України буде віднесена до дипломатичних категорії «Б», як, наприклад, посада Генерального консула України.

Спецпредставник буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», даним законопроектом пропонується змінити вимоги для присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла. А саме, його зможуть присвоювати лише за умови стажу дипломатичної служби не менше 10 років. Як відомо, наразі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла присвоюється дипломатичним службовцям Президентом України за поданням Міністра закордонних справ.

У законопроекті пропонується встановити для цього додаткову умову.

Також розширюється коло підстав, за яких припиняється дипломатична служба припиняється.

А саме дипломата звільнять у разі:

відмови без поважних причин посадової особи дипломатичної служби від третьої протягом 12 місяців пропозиції про участь у ротації;

непроходження стажування у визначений законодавством строк посадовою особою дипломатичної служби, яка отримала пропозицію про участь у ротації, та/або отримання негативної оцінки за результатами стажування

неприбуття без поважних причин посадовою особою дипломатичної служби в установлений строк після завершення довготермінового відрядження до служби управління персоналом МЗС України для вирішення питання подальшого проходження дипломатичної служби

оформлення посадовою особою дипломатичної служби під час перебування у довготерміновому відрядженні документів, що посвідчують право на проживання в іноземній державі, інших, ніж ті, що оформлюються працівникам дипломатичної служби для направлення та перебування в довготерміновому відрядженні.

Наразі законопроект не передбачає зворотної сили для вже призначених дипломатів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 4 червня офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов.

Автор: Наталя Мамченко

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