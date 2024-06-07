Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Новая дипломатическая должность Спецпредставителя Украины и расширение оснований для увольнения дипломатов – Рада одобрила законопроект Президента

08:10, 7 июня 2024
Спецпредставитель для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере будет назначаться на должность и увольняться Президентом по представлению Министра иностранных дел.
Новая дипломатическая должность Спецпредставителя Украины и расширение оснований для увольнения дипломатов – Рада одобрила законопроект Президента
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 10370, инициированный Президентом Украины, о внесении изменений в Закон «О дипломатической службе».

В частности, он предусматривает, что для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере могут ввести новую дипломатическую должность – Специального представителя Украины.

Должность Специального представителя Украины будет отнесена к дипломатической категории «Б», как, например, должность Генерального консула Украины.

Спецпредставитель будет назначаться на должность и увольняться Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данным законопроектом предлагается изменить требования для присвоения ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла. А именно, его смогут присваивать только при стаже дипломатической службы не менее 10 лет. Как известно, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла присваивается дипломатическим служащим Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел.

В законопроекте предлагается установить дополнительное условие.

Также расширяется круг оснований, по которым прекращается дипломатическая служба.

А именно дипломата уволят в следующем:

  • отказа без уважительных причин должностного лица дипломатической службы от третьего в течение 12 месяцев предложения об участии в ротации;
  • непрохождение стажировки в определенный законодательством срок должностным лицом дипломатической службы, получившим предложение об участии в ротации, и/или получение отрицательной оценки по результатам стажировки
  • неприбытие без уважительных причин должностным лицом дипломатической службы в установленный срок после завершения долгосрочной командировки в службу управления персоналом МИД Украины для решения вопроса дальнейшего прохождения дипломатической службы
  • оформление должностным лицом дипломатической службы во время пребывания в долгосрочной командировке документов, удостоверяющих право на проживание в иностранном государстве, иных, чем оформляемые работникам дипломатической службы для направления и пребывания в долгосрочной командировке.

Пока законопроект не предусматривает обратной силы для уже назначенных дипломатов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 4 июня официально утвердил Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада после вето Президента убрала норму, которой предлагали увольнять людей за непредъявление родственников, оставшихся на временно оккупированной территории

Парламент учел предложения Президента, который отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми имеет связи».

Право на обращение с апелляционной жалобой в некоторых случаях также подлежит доказыванию – Верховный Суд

Верховный Суд указал на то, что право на обращение с апелляционной жалобой имеет только участник дела или другое лицо, которое докажет влияние обжалуемого судебного решения непосредственно на его права.

Новая дипломатическая должность Спецпредставителя Украины и расширение оснований для увольнения дипломатов – Рада одобрила законопроект Президента

Спецпредставитель для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере будет назначаться на должность и увольняться Президентом по представлению Министра иностранных дел.

НАПК назвало проблемы конфликта интересов в работе членов ВСП и ВККС и предложило изменить законодательство

По словам НАПК, допускается ситуация, в которой заявление члена ВСП или ВККС о самоотводе в связи с наличием конфликта интересов не будет удовлетворено другими членами ВСП или ВККС, и такой член будет участвовать в заседании по вопросу, что составляет для него конфликт интересов.

Конкурс в апелляционные суды завершится не раньше августа 2025 года, но это еще не точно – ВККС

Квалификационный экзамен состоится летом-осенью 2024 года, а собеседования начнутся в феврале 2025 года.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді