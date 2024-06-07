Новая дипломатическая должность Спецпредставителя Украины и расширение оснований для увольнения дипломатов – Рада одобрила законопроект Президента

Спецпредставитель для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере будет назначаться на должность и увольняться Президентом по представлению Министра иностранных дел.

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 10370, инициированный Президентом Украины, о внесении изменений в Закон «О дипломатической службе».

В частности, он предусматривает, что для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере могут ввести новую дипломатическую должность – Специального представителя Украины.

Должность Специального представителя Украины будет отнесена к дипломатической категории «Б», как, например, должность Генерального консула Украины.

Спецпредставитель будет назначаться на должность и увольняться Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данным законопроектом предлагается изменить требования для присвоения ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла. А именно, его смогут присваивать только при стаже дипломатической службы не менее 10 лет. Как известно, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла присваивается дипломатическим служащим Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел.

В законопроекте предлагается установить дополнительное условие.

Также расширяется круг оснований, по которым прекращается дипломатическая служба.

А именно дипломата уволят в следующем:

отказа без уважительных причин должностного лица дипломатической службы от третьего в течение 12 месяцев предложения об участии в ротации;

непрохождение стажировки в определенный законодательством срок должностным лицом дипломатической службы, получившим предложение об участии в ротации, и/или получение отрицательной оценки по результатам стажировки

неприбытие без уважительных причин должностным лицом дипломатической службы в установленный срок после завершения долгосрочной командировки в службу управления персоналом МИД Украины для решения вопроса дальнейшего прохождения дипломатической службы

оформление должностным лицом дипломатической службы во время пребывания в долгосрочной командировке документов, удостоверяющих право на проживание в иностранном государстве, иных, чем оформляемые работникам дипломатической службы для направления и пребывания в долгосрочной командировке.

Пока законопроект не предусматривает обратной силы для уже назначенных дипломатов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 4 июня официально утвердил Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.

Автор: Наталья Мамченко

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