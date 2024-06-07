Новая дипломатическая должность Спецпредставителя Украины и расширение оснований для увольнения дипломатов – Рада одобрила законопроект Президента

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 10370, инициированный Президентом Украины, о внесении изменений в Закон «О дипломатической службе».
В частности, он предусматривает, что для выполнения отдельных задач во внешнеполитической сфере могут ввести новую дипломатическую должность – Специального представителя Украины.
Должность Специального представителя Украины будет отнесена к дипломатической категории «Б», как, например, должность Генерального консула Украины.
Спецпредставитель будет назначаться на должность и увольняться Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел Украины.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данным законопроектом предлагается изменить требования для присвоения ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла. А именно, его смогут присваивать только при стаже дипломатической службы не менее 10 лет. Как известно, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла присваивается дипломатическим служащим Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел.
В законопроекте предлагается установить дополнительное условие.
Также расширяется круг оснований, по которым прекращается дипломатическая служба.
А именно дипломата уволят в следующем:
Пока законопроект не предусматривает обратной силы для уже назначенных дипломатов.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 4 июня официально утвердил Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.
Автор: Наталья Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.