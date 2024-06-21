Доплата за роботу в зоні ЧАЕС не враховується до складових для перерахунку пенсій – Верховний Суд

Верховний Суд визначив, чи включається доплата за роботу в зоні Чорнобильської АЕС у складові грошового забезпечення для перерахунку пенсій.

До провадження Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду було передано справу з метою вирішення питання щодо можливості включення доплати за роботу в зоні Чорнобильської АЕС в довідку про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсії особам, зокрема, які проходили службу в органах внутрішніх справ, призначеної згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09 квітня 1992 року № 2262-XIІ.

Вирішуючи це питання, Судова палата керувалася таким.

Спеціальні умови, норми і порядок пенсійного забезпечення за особливостями спеціального статусу громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, визначаються Законом № 2262-ХІІ.

Закон № 2262-ХІІ має на меті реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України. Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв`язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

Відповідно до частини третьої статті 63 Закону № 2262-ХІІ перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції та податкової міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських.

Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VIII «Про Національну поліцію» визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції України. Пунктом 4 частини десятої статті 62 цього Закону, якої врегульовані гарантії професійної діяльності поліцейського, визначено, що поліцейський своєчасно і в повному обсязі отримує грошове забезпечення та інші компенсаційні виплати відповідно до закону та інших нормативно-правових актів України.

Порядок виплати грошового забезпечення визначає Міністр внутрішніх справ України (частина друга статті 94 Закону № 580-VIII).

Кабінет Міністрів України 11 листопада 2015 року прийняв постанову № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції», яка набрала чинності 02 грудня 2015 року.

Згідно з пунктом 1 цієї постанови Кабінет Міністрів України установив, що грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

На виконання вимог статті 94 Закону № 580-VII та Постанови КМУ № 988 Міністерство внутрішніх справ України 06 квітня 2016 року видало наказ № 260, яким затвердило «Порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання».

Положеннями розділу ІІ Порядку № 260 визначено вичерпний перелік додаткових видів грошового забезпечення, що враховуються при визначенні грошового забезпечення поліцейського за відповідною посадою. Крім того, враховуючи пункт 3 Порядку № 260, вказані надбавки, доплати, підвищення враховуються до складу грошового забезпечення поліцейського за відповідною посадою за умови, що останні мають постійний характер.

Отже, при вирішенні питання щодо включення до довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії відповідних надбавок, доплат, підвищень, які були включені для обрахунку пенсії при її призначенні, необхідно враховувати наявність останніх у переліку додаткових видів грошового забезпечення, які мають постійний характер, що враховуються при визначенні грошового забезпечення поліцейського за відповідною посадою, передбаченому положеннями розділу ІІ Порядку № 260.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 831 «Про доплату особам, які працюють в зоні відчуження» на виконання положень статті 39 Закону № 796-XII встановлено доплату за виконання службових обов`язків у зоні ЧАЕС.

Цією постановою КМУ встановив особам, які постійно працюють, а також особам рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, [...], які постійно виконують службові обов`язки у зоні відчуження, доплату у розмірі 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Така доплата визначається пропорційно відпрацьованому часу, але не більше від зазначеного розміру.

За таких обставин, Судова палата дійшла висновку, що наявність права на отримання доплати за роботу в зоні Чорнобильської АЕС та її розмір залежить від певних умов, зокрема, така доплата обраховується пропорційно до часу, протягом якого відповідна особа виконує службові обов`язки в зоні відчуження, не має систематичного характеру, зокрема, для поліцейських.

Судова палата також зауважила, що положеннями порядків № 988 та № 260, якими визначено вичерпний перелік додаткових видів грошового забезпечення, що враховуються при визначенні розміру грошового забезпечення поліцейського за відповідною посадою, доплата за роботу у зоні Чорнобильської АЕС, як щомісячний додатковий вид грошового забезпечення діючих поліцейських, не передбачена.

На підставі системного аналізу наведених норм права Суд дійшов висновку, що, оскільки доплата за роботу в зоні Чорнобильської АЕС не віднесена до щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень), які мають постійний характер, остання не підлягає зазначенню у довідці про грошове забезпечення позивача для перерахунку його пенсії.

Аналізуючи вищезазначені положення статей 43, 63 Закону № 2262-ХІІ та порядків №№988, 260, Судова палата дійшла висновку, що при перерахунку пенсії на підставі частини третьої статті 63 Закону № 2262-ХІІ враховуються лише ті додаткові види грошового забезпечення у межах переліків, що передбачені порядками № 988 і № 260, які на момент здійснення такого перерахунку виплачуються особам, котрі працюють на аналогічних посадах. Водночас, перелік додаткових видів грошового забезпечення саме для обрахунку пенсії при її призначенні відповідно до статті 43 Закону № 2262-ХІІ законодавством не обмежується.

У цій справі Верховний Суд виклав правовий висновок, відповідно до якого при вирішенні питання щодо включення до довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії відповідних надбавок, доплат, підвищень, які були включені для обрахунку пенсії при її призначенні, необхідно враховувати наявність останніх у переліку додаткових видів грошового забезпечення, які мають постійний характер, що враховуються при визначенні грошового забезпечення поліцейського за відповідною посадою; доплата за роботу в зоні Чорнобильської АЕС обраховується стосовно кожної особи окремо пропорційно до часу, протягом якого відповідна особа виконує службові обов`язки в зоні відчуження, не має систематичного характеру і прив`язки до посади; доплата за роботу в зоні Чорнобильської АЕС не належить до щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень), які мають постійний характер, та не підлягає зазначенню у довідці про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) при її формуванні.

Постанова Верховного Суду у складі Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду від 16 квітня 2024 року у справі №240/1996/23 (адміністративне провадження № К/990/27696/23).

Автор: Наталя Мамченко

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