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У Луцьку напали з газовим балончиком на військових ТЦК

14:16, 21 червня 2024
Військові ТЦК раніше воювали на сході та півдні України.
У Луцьку напали з газовим балончиком на військових ТЦК
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На території Луцького РТЦК та СП напали з газовим балончиком на військовослужбовців, які «нищили окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області». Про це повідомило Оперативне командування «Захід».

«Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком», - йдеться у повідомленні.

Командування наголошує, що особи, які здійснили напад на військових, вже встановлені і понесуть відповідне покарання.

«Також хочемо звернутись до всіх охочих погратись з газовими балончиками: вже давно прийшов час воювати і захищати власну землю та родину», - закликав командувач у повідомленні.

Слідчі органи продовжують розслідування щодо цього інциденту.

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