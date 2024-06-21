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В Луцке напали с газовым баллончиком на военных ТЦК

14:16, 21 июня 2024
Военные ТЦК ранее воевали на востоке и юге Украины.
В Луцке напали с газовым баллончиком на военных ТЦК
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На территории Луцкого РТЦК и СП напали с газовым баллончиком на военнослужащих, которые "уничтожали оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области". Об этом сообщило Оперативное командование «Запад».

«Россияне пытаются уничтожать наших военных. А потом те, кто смогли выжить, возвращаясь домой получают в лицо газовым баллончиком», - говорится в сообщении.

Командование отмечает, что лица, совершившие нападение на военных, уже установлены и понесут соответствующее наказание.

«Также хотим обратиться ко всем желающим поиграть с газовыми баллончиками: уже давно пришло время воевать и защищать собственную землю и семью», - призвал командующий в сообщении.

Следственные органы продолжают расследование этого инцидента.

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