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Верховний Суд пояснив, коли слід вважати, що хабар отриманий за попередньою змовою групою осіб

08:50, 11 липня 2024
Якщо на момент передачі хабаря між співучасниками вже була досягнута змова на його отримання, то його можна вважати одержаним за попередньою змовою групою осіб.
Верховний Суд пояснив, коли слід вважати, що хабар отриманий за попередньою змовою групою осіб
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Неправомірну вигоду належить визнавати одержаною за попередньою змовою групою осіб, якщо на момент передачі неправомірної вигоди між співучасниками вже була досягнута змова на її одержання. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 21 травня 2024 року по справі №731/242/18.

Обставини справи

Троє поліцейських зупинили мотоцикл під керуванням особи, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, один з поліцейскьих запропоновував особі надати 5 000 грн для непроведення огляду на стан сп’яніння та нескладання протоколу про адміністративне правопорушення, і з метою забезпечення отримання неправомірної вигоди вилучив в особи свідоцтво про реєстрацію мотоцикла, а інший надав йому номер телефону для подальшого спілкування. В узгоджений час двоє поліцейських зустрілися і отримали від водія мотоцикла, який діяв під контролем правоохоронних органів, 5 000 грн та повернули йому технічний паспорт на мотоцикл.

Місцевий суд визнав винуватим та засудив одного поліцейського за ч. 3 ст. 27 КК – ч. 3 ст. 368 КК, а інших двох – за ч. 3 ст. 368 КК. Місцевий суд дійшов висновку, що, хоча злочин вчинено групою виконавців, сторона обвинувачення не довела попередньої змови обвинувачених.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. На підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК звільнив засуджених від основного та додаткового покарання у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що апеляційний суд не надав оцінки доказам, які свідчать про спільний умисел засуджених на отримання неправомірної вигоди, узгодженість їхніх дій, що доводить їх попередню змову.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС зазначає, що попередня домовленість про спільне вчинення злочину має відбутися до моменту виконання його об'єктивної сторони і може стосуватися об'єкта злочину, його характеру і місця, часу, способу вчинення, змісту виконуваних функцій тощо.

Відповідно до усталеної судової практики, узагальненої Пленумом ВСУ, хабар належить визнавати одержаним за попередньою змовою групою осіб, якщо декілька службових осіб домовилися про його одержання до його одержання.

Суди не ставили під сумнів, що в період між датою зупинки водія мотоцикла на дорозі та датою передачі ним грошей поведінка засуджених була узгодженою, цілеспрямованою та послідовною, однак вважали, що для встановлення попередньої змови необхідно, щоб змова на отримання неправомірної вигоди та інших деталей злочину вже була досягнута до зупинки на дорозі водія мотоцикла.

ККС вказує, що відповідно до усталеної практики суди мали оцінити, чи свідчать обставини про те, що змова між співучасниками вже була досягнута на момент передачі неправомірної вигоди, коли була виконана об’єктивна сторона злочину. ККС вважає, що апеляційний суд не навів переконливих аргументів, чому ця судова практика не застосовна до обставин даної справи, що є істотним порушенням кримінального процесуального закону.

Автор: Наталя Мамченко

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