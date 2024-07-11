Верховный Суд объяснил, когда следует считать, что взятка получена по предварительному сговору группой лиц

Если на момент передачи взятки между соучастниками уже был достигнут сговор на его получение, то его можно считать полученным по предварительному сговору группой лиц.

Неправомерная выгода должна быть признана полученной по предварительному сговору группой лиц, если на момент передачи неправомерной выгоды между соучастниками уже был достигнут сговор на ее получение. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 21 мая 2024 года по делу №731/242/18.

Обстоятельства дела

Трое полицейских остановили мотоцикл под управлением лица, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, один из полицейских предлагал лицу предоставить 5 000 грн для неосмотр на состояние опьянения и несоставление протокола об административном правонарушении, и с целью обеспечения получения неправомерной выгоды изъял лица свидетельство о регистрации мотоцикла, а другой предоставил ему номер телефона для дальнейшего общения. В согласованное время двое полицейских встретились и получили от водителя мотоцикла, действовавшего под контролем правоохранительных органов, 5 000 грн. и вернули ему технический паспорт на мотоцикл.

Местный суд признал виновным и осудил одного полицейского по ч. 3 ст. 27 УК – ч. 3 ст. 368 УК, а остальных двух – по ч. 3 ст. 368 УК. Местный суд пришел к выводу, что, хотя преступление совершено группой исполнителей, сторона обвинения не доказала предварительный сговор обвиняемых.

Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор. На основании ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК уволил осужденных от основного и дополнительного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В кассационной жалобе прокурор утверждал, что апелляционный суд не дал оценки доказательствам, свидетельствующим об общем умысле осужденных на получение неправомерной выгоды, согласованность их действий, что доказывает их предварительный сговор.

Позиция Верховного суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС отмечает, что предварительная договоренность о совместном совершении преступления должна состояться до момента выполнения его объективной стороны и может касаться объекта преступления, его характера и места, времени, способа совершения, содержания выполняемых функций.

В соответствии с установившейся судебной практикой, обобщенной Пленумом ВСУ, взятку следует признавать полученной по предварительному сговору группой лиц, если несколько должностных лиц договорились о его получении до его получения.

Суды не подвергали сомнению, что в период между датой остановки водителя мотоцикла на дороге и датой передачи им денег поведение осужденных было согласованным, целеустремленным и последовательным, однако считали, что для установления предварительного сговора необходимо, чтобы сговор на получение неправомерной выгоды и других деталей преступления уже была достигнута до остановки на дороге водителя мотоцикла.

КУС указывает, что в соответствии с установившейся практикой суды должны были оценить, свидетельствуют ли обстоятельства о том, что сговор между соучастниками уже был достигнут на момент передачи неправомерной выгоды, когда была исполнена объективная сторона преступления. КУС считает, что апелляционный суд не привел убедительных аргументов, почему эта судебная практика не применима к обстоятельствам данного дела, что является существенным нарушением уголовного процессуального закона.

Автор: Наталья Мамченко

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